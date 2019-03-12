李宗泫、崔鍾訓公司已失聯兩天！　鄭俊英麻吉「李、崔歌手」登熱搜

記者蕭采薇／綜合報導

南韓歌手鄭俊英偷拍事件越演越烈，在他的「老司機群組」成員有包括BIGBANG勝利等8人，渣男行徑也有如「韓版李宗瑞」翻版，更牽扯出崔姓、李姓歌手等藝人。此時，與勝利、鄭俊英是好友的FTISLAND隊長崔鍾訓、CNBLUE吉他手李宗泫的經紀公司已經失聯兩天。

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▲崔鍾訓（右）和勝利是好友，被爆是「崔姓歌手」後與公司失聯中。（圖／翻攝自崔鍾訓IG）

調查發現，「李姓歌手」是鄭俊英群組中的一員，「崔姓歌手」雖然並非群組成員，但收到鄭俊英私下傳的影片後，還繼續散播出去。南韓「Channel A」電視台曝光了崔姓歌手的照片，雖然打上厚厚的馬賽克，但一對比就發現是樂團FTISLAND的隊長崔鍾訓。

▲崔鍾訓是FTISLAND隊長。（圖／翻攝自崔鍾訓IG）



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同樣和鄭俊英是好友的CNBLUE吉他手李宗泫，在事件發生後也多次上了熱搜，不過根據韓媒《體育京鄉》獨家報導，兩人所屬的FNC娛樂已經連續第二天拒絕記者的聯絡，因此並沒有回應。

▲李宗泫（右）和鄭俊英私交甚篤，事件發生後名字登上熱搜。（圖／翻攝自李宗泫IG）

事實上崔鍾訓、李宗泫和勝利都是好友，甚至還合夥開店，不過目前餐廳已暫停營業。崔鍾訓目前尚未有媒體掌握其行蹤，他本來預計將在五月回歸，並預計在今年底入伍，但目前計畫極可能產生變數，李宗泫則正在軍隊服役中。