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鄭俊英淫片群組傳「有當紅女偶像入鏡」　JYP、SM震怒回應了！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓歌手鄭俊英偷拍事件越演越烈，在他的「老司機群組」成員有包括BIGBANG勝利等8人，渣男行徑也有如「韓版李宗瑞」翻版。此事讓演藝圈風聲鶴唳，然而受到波及的不只男藝人，更有網友爆料「裡面有女偶像影片」，並點名當紅偶像，讓被影射藝人的經紀公司震怒回應。

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▲勝利淫亂聊天室有鄭俊英！非法偷拍女子：被害人多達10名。（圖／翻攝自SBS）

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▲韓媒踢爆鄭俊英非法偷拍女子上傳群組分享「被害人多達10名」。（圖／翻攝自SBS）

鄭俊英偷拍事件延燒至今，韓網上開始出現網友聲稱自己擁有「復原過的檔案」，更爆料：「裡面有女偶像！」甚至點名了幾個當紅的女團成員。相關爆料滿天飛，多位女偶像的名字也都因此登上熱搜，但可信度都有待商榷，且目前相關爆料的原始貼文都已經被下架。

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▲勝利、鄭俊英。（圖／翻攝自勝利、鄭俊英IG）

▲勝利、鄭俊英的「老司機群組」事件，演變成南韓演藝圈風暴。（圖／翻攝自勝利、鄭俊英IG）

似乎是為了不讓謠言繼續傷害無關的藝人，南韓三大經紀公司之一的JYP娛樂開出第一槍，在12日發出聲明表示：「現在以特定社群為中心，網上流傳著有關本公司藝人的謠言。考慮到這些謠言會為藝人的形象，名譽，人格帶來傷害，本公司將尋求一切可用的法律措施應對謠言最初製造者和傳播者。」並呼籲粉絲們舉報，「為了保護藝人權益，將尋求所有手段和措施。」SM娛樂也同樣發出聲明，歡迎粉絲舉報關於旗下藝人的不實謠言。

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勝利, BIGBANG, 鄭俊英

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