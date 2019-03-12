善美「一直被女前輩警告小心勝利」　網：原來《YG戰資》是紀錄片

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團BIGBANG成員勝利疑似涉入性買賣被警方列為嫌疑人，11日又被韓媒再度踢爆他的KAKAO TALK群組裡有偷拍影片，後續牽扯出歌手鄭俊英的偷拍案，事件如滾雪球越滾越大。去年勝利參與的新綜藝節目《YG戰資》，當中善美、BLACKPINK的台詞也再度被翻出討論。

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▲《YG戰資》是由YG旗下藝人參與演出情境式短劇，主角就是勝利（中）。（圖／翻攝自韓網）

由於是短劇形式，藝人們的台詞也是安排好的，像是節目中女歌手善美說：「一直被前輩提醒要小心勝利，尤其是女性前輩。」勝利師妹BLACKPINK的Jennie則說：「勝利歐吧是讓人有負擔的前輩。」APINK娜恩說：「其實不怎麼想碰到他。」Jisoo也說：「感覺唯獨他（勝利）令人不舒服。」

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▲善美在情境短劇裡談及勝利的言論，再度引起討論。（圖／翻攝自推特）

《YG戰資》由YG旗下藝人參與演出情境式短劇，講述BIGBANG勝利被降職到「YG戰略資料本部」（簡稱YG戰資），為了重新獲得公司代表的喜愛，拚了命努力重振。雖然都是安排好的台詞，但隨著勝利事件越滾越大，也再度被翻出來討論。網友看完後再次震驚，並說道：「原來不是情境劇啊！」、「《YG戰資》其實是紀錄片。」

▲BLACKPINK的Jennie、Jisoo和APINK娜恩在情境短劇裡談及勝利的言論，再度引起討論。（圖／翻攝自推特）