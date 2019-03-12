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韓網瘋猜勝利渣男群組「李姓歌手」　李洪基深夜慰粉絲：別擔心

記者蕭采薇／綜合報導

南韓歌手鄭俊英偷拍事件越演越烈，在他的「老司機群組」成員隨時可能被揭曉，讓演藝圈風聲鶴唳。韓媒報導其中有一名「李姓歌手」，先前一直被認為就是本名「李昇炫」的勝利，但也被點出似乎另有其人，而FTISLAND主唱李洪基第一時間跳出來就安撫粉絲。

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▲▼韓網瘋猜勝利群組的「李姓歌手」，李洪基直接向粉絲表明不是他。（圖／翻攝自IG、推特）

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▲韓網瘋猜勝利群組的「李姓歌手」，李洪基直接向粉絲表明不是他。（圖／翻攝自IG）

韓媒報導指「李姓歌手」是團體出身，引起諸多猜測。FTISLAND主唱李洪基12日凌晨現身KAKAO TALK的「孤獨房」聊天室（公開可加入的群組），化名「洪STAR」並留言：「天啊，一覺起來發生了大事呢！」但接著就安慰粉絲：「不要擔心顆顆。」讓原本就相信他的粉絲更加堅定信心。

▲▼韓網瘋猜勝利群組的「李姓歌手」，李洪基直接向粉絲表明不是他。（圖／翻攝自IG、推特）

▲李洪基現身安慰粉絲。（圖／翻攝自推特）

韓網爆料鄭俊英的聊天室中一共8人，其中藝人佔絕大多數，共有7名，剩下1位是素人，網友特別指出，這7位藝人中，除了其中1位，其餘6名都是有名的偶像成員兼rapper，雖然爆料中沒有點名姓名，但「偶像兼rapper」等於鎖定了方向，截圖流傳到微博上，有網友說：「這已經明示了！感覺快公開了。」此外也傳出，群組中也包括知名女偶像的親哥哥。

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▲▼韓網瘋猜勝利群組的「李姓歌手」，李洪基直接向粉絲表明不是他。（圖／翻攝自IG、推特）

▲勝利事件越滾越大，讓南韓演藝圈人人自危。（圖／翻攝自IG）

另外，鄭俊英涉及非法偷拍案件，目前已暫停手邊工作，從美國飛回南韓接受調查，經紀公司Make Us Entertainment在12日早上發出聲明：「我方了解所屬於本公司的歌手鄭俊英事件有多嚴重，對此感到十分遺憾，現在也和正在跑國外行程的鄭俊英取得聯繫，但要確認事實的真相有一定的困難，真的很抱歉，但鄭俊英已經確定中斷所有行程馬上回國，會誠實接受調查。」

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勝利, BIGBANG, 鄭俊英, 龍俊亨, 崔鍾訓, Zico, 李洪基

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