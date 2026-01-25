Lulu在許光漢面前選陳漢典！搞笑告白全場笑翻　王力宏現身獻祝福

記者孟育民／台北報導

藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典今（25日）在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，共同見證兩人的幸福時刻。陳漢典、Lulu在演藝圈人緣極佳，其中許光漢更坐在台下，賓客字卡更寫著「許光漢典」，Lulu搞笑說是名字是許光漢主動提的，還不忘搞笑對陳漢典說：「許光漢在我面前我也要嫁給你。」此外，連王力宏也低調現身，親自到場為新人獻上祝福。

▲▼許光漢名字卡寫「許光漢典」。（圖／記者孟育民攝）

婚宴流程同樣精彩，宛如一場高規格「婚禮實況綜藝秀」，為此特別請來好友黃豪平獨挑大樑主持，開場前特別以新人成長影片溫馨暖場，隨後花童及兩位擔任伴郎、伴娘的好友Juicy 及Amanda率先進場揭開序幕，接著新郎陳漢典與新娘 LULU分別穿著The House Tailors 屋內洋服 及 Demetrios bridal room婚紗 亮麗登場，在親友見證下展開人生重要時刻。

▲▼陳漢典，LULU婚宴。（圖／記者周宸亘攝）

隨後兩人於階梯前進行交手儀式，LULU 先後擁抱爸爸與媽媽，父母親親手將愛女託付給陳漢典，兩人隨即向雙方爸媽鞠躬致謝，場面感人，溫馨滿滿；隨後這對幸福洋溢的新人進行誓詞交換儀式，只見兩人在證婚人吳宗憲幽默的致詞見證下，兩人面對面許下承諾，並深情擁吻，全場笑聲、掌聲不斷，為這段充滿祝福與感動的流程畫下最甜蜜句點。