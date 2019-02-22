《一吻定情》電影找王大陸林允演出！「原版湘琴」林依晨力挺說話了

記者林奕如／台北報導

鄭元暢、林依晨2005年演出《惡作劇之吻》，冷酷天才學霸「直樹」被天真呆萌的「湘琴」猛追，就算後面翻拍N次電視劇、電影，兩人至今是偶像劇經典CP。近期王大陸、林允演出《一吻定情》電影版，造成話題，林依晨稱讚林允飾演的湘琴：「很好啊，我覺得林允很適合。」

▲電影《一吻定情》由王大陸、林允演出 。（圖／京騰娛樂提供）

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日本漫畫家多田薰從1990年開始連載《淘氣小親親》，1996年日本改編電視劇，「入江直樹」的柏原崇和飾演「相原琴子」的佐藤藍子大紅。2005年台版《惡作劇之吻》由鄭元暢、林依晨演出，她飾演天真憨傻的袁湘琴，至今是經典，更以續集拿下第一座金鐘視后，劇組的演員們也感情好，現在也常聚會，交情維持至今。

▲鄭元暢和林依晨接連演出《惡作劇之吻》和《惡作劇2吻》。（圖／取自網路）

作品問世23年來，在亞洲各地區翻拍7版本，包括南韓、泰國等地也有，各版本的男女主角各有死忠擁護者，特色也大不同。日本率先在2016年推出電影版本，這次電影版《一吻定情》由王大陸、林允出演備受關注，林依晨在2月11日特映會就到場觀看。

▲林依晨詮釋袁湘琴，至今是經典角色。（圖／翻攝自微博／林依晨）

被問電影觀看感，林依晨稱讚：「很好啊，我覺得林允很適合。」由於她是原版，被網友拿來比較，她也說：「不一樣吧，她（林允）真的很天然可愛。」至於對王大陸飾演天才學霸直樹，她表示，跟他之前（作品）算很不一樣，「我是看得還滿投入。」