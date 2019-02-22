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《大時代》孫煥奇消失5天「被寫去日本」　粉絲真的在東京見到他

記者林奕如／台北報導

黃少谷在民視八點檔《大時代》飾演孫煥奇一角，一開春應邀赴日參與了東京鐵塔台灣祭，重拾歌手身份，並跟劇組告假五天，本來還有點擔心，沒想到劇組非常人性化，即時把劇中人物角色寫成赴日本，粉絲真的在東京看到他，十分驚奇。

▲黃少谷《大時代》飾演孫煥奇。（圖／喜歡音樂提供）

▲黃少谷在《大時代》飾演孫煥奇。（圖／喜歡音樂提供）

黃少谷加入ON檔戲，一開始演出吃力，本來要花兩天才能背完的劇本，現在可以逼自己在一天內就能熟背，他說：「劇中太多功力超強的怪物級演員，有發現自己經驗值不足，每天都會督促自己要用衝的，加快腳步才能看到他們的背影。」還有因為劇情需要有一場戲，必須非常灑狗血要具張力，黃少谷看鏡子跟自己對戲，在家裡狂吼狂叫，後來竟然因為太大聲了，鄰居嚇到報警，以為有家暴。趕來處理的警察是該戲粉絲，透露家中長輩是粉絲，最後拜託簽名才開心離開。

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這次赴日表演，黃少谷透露喜愛日本音樂與美食，前陣子才看完Mr. Children 的演唱會，當下感動得淚流滿面，他曾努力自學日語一年，這次在舞台上訪問以及互動，都用上了流利的日語，本來就是日本通的他，更充當導遊，不但帶隨行人員排隊吃美食，還帶領大家從原宿一路走觀光路線到澀谷，去參加Noovy在LIVE HOUSE的演出。

▲黃少谷《大時代》飾演孫煥奇。（圖／喜歡音樂提供）

▲黃少谷《大時代》飾演孫煥奇。（圖／喜歡音樂提供）

▲黃少谷在日本參與了東京鐵塔台灣祭。（圖／喜歡音樂提供）

談到難忘的出國演出經驗，黃少谷回憶之前去加拿大兩個城市溫哥華、多倫多表演兩個禮拜，當地空氣好風景佳，自己變得作息很正常，生活非常規律，開玩笑說是「護肝行程」非常很養生，但是出國工作真的不能太長時間，因為台灣的美食太有魅力，離開太久真的會想念。

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黃少谷, 大時代, 孫煥奇, 黃牛

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