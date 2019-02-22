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《皓鑭傳》大爛尾「吳謹言消失了」！網爆「真正結局被逼刪」

記者林奕如／台北報導

吳謹言和聶遠在《皓鑭傳》再續前緣，頂著《延禧攻略》光環，受到許多關注，但評價兩極，女主角演技更一度被網友狂轟。20日該劇播出大結局，但後期劇情吳謹言消失了，只用字幕草草帶過她的下場，又被批大爛尾，但在網上流傳「真正結局」，傳不符合史實被刪了。

▲皓鑭傳爛尾「吳謹言失蹤」！網流傳「真正大結局」。（圖／翻攝愛奇藝）

▲皓鑭傳爛尾「吳謹言失蹤」！網流傳「真正大結局」。（圖／翻攝愛奇藝）

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▲《皓鑭傳》大結局中嫪毐之亂被平定，太后皓鑭收下被貶的呂不韋所送禮物就消失了。（圖／翻攝愛奇藝）

吳謹言劇中是趙國御史之女李皓鑭，因家族鬥爭被陷害沒落，被商人呂不韋（聶遠 飾）買下，獻給當時的秦國質子嬴異人（茅子俊 飾），三角戀錯綜複雜，不離CP和盈利CP各有支持者。最後皓鑭和嬴異人生下贏政（秦始皇），呂不韋成為秦國的權臣。

▲皓鑭傳爛尾「吳謹言失蹤」！網流傳「真正大結局」。（圖／翻攝愛奇藝）

▲皓鑭傳爛尾「吳謹言失蹤」！網流傳「真正大結局」。（圖／翻攝愛奇藝）

▲《皓鑭傳》大結局被轟爛尾。（圖／翻攝愛奇藝）

劇中皓鑭面臨嬴異人早死，身居太后之位，輔佐兒子秦王，同時也要面對舊情人呂不韋，十足考驗演技。最後劇情走向，皓鑭太后搬遷至秦國陪都雍城居住，十分寵愛嫪毐，更謠傳有2名私生子，隨後嫪毐發動政變，贏政率兵平定。皓鑭太后最後被贏政囚禁宮內，永世不得出，收下被貶的呂不韋臨行前禮物就消失了，呂不韋被貶時則乘坐馬車離去。

▲皓鑭傳爛尾「吳謹言失蹤」！網流傳「真正大結局」。（圖／聶遠微博）

▲皓鑭傳爛尾「吳謹言失蹤」！網流傳「真正大結局」。（圖／新浪微博）

▲皓鑭傳爛尾「吳謹言失蹤」！網流傳「真正大結局」。（圖／新浪微博）

▲網路流傳《皓鑭傳》結局劇本。（圖／聶遠、新浪微博）

最終大結局，僅以字幕帶過皓鑭太后、呂不韋下場及卒年，追了62集讓網友大傻眼：「蛤？結束了，好爛結局。」不過網上流傳真正結局其實是皓鑭太后、呂不韋雙宿雙飛，網友搜出花絮中曾曝光兩人以年老裝扮，一起同乘小船，但正片並沒有播出過，結局劇本也同步傳出，講述兩人雲遊四海。但疑似不符合史實，所以才被刪減。

▲皓鑭傳爛尾「吳謹言失蹤」！網流傳「真正大結局」。（圖／于正微博）

▲製作人于正發文抒發感想。（圖／于正微博）

對於大結局，製作人于正在微博發文，「我把皓鑭當作給予《延禧攻略》迷的一個祕密禮物，懂的人會懂，不懂的人可以等下一部！」附上的長文中也透露端倪：「就算因為剪掉了爽點，就算被黑的沒有熱度，但是我相信酒香不怕巷子深，這是給知音看的。」

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