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獨家專訪／櫻桃深吻「超色吻法」甜炸！《奈何BOSS》徐開騁忘我：羞到不敢看

記者林奕如／專訪

《奈何BOSS要娶我》可說是今年網劇黑馬，低成本的小品，但導演製作用心，加上主角演技在線，瞬間圈粉無數。該劇甜炸女心的「櫻桃之吻」更成為經典，男主角徐開騁劇中霸道深情，戲外展現大男孩反差萌，向《ETtoday星光雲》透露：「哎啊！我現在看很害羞，我都不敢點開（視頻）。」

▲《奈何BOSS要娶我》爆紅成春節黑馬。（圖／翻攝自微博／奈何BOSS要娶我）

▲《奈何BOSS要娶我》成今年網劇黑馬。（圖／奈何BOSS微博）

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徐開騁身高187公分，神似霍建華明星臉，電眼十足魅力，這次在《奈何BOSS要娶我》飾演深情總裁凌異洲，和18線女藝人夏林（王雙 飾）契約結婚，雖然是老套霸道總裁系列，但甜寵劇情一點也不油膩，該劇在鏡頭處理細膩，在場景佈置、服裝道具等，都看得出用心，原本少人關心的小成本網劇，口碑發酵討論度飆升，「木已成洲CP」因此爆紅。

▲徐開騁《奈何BOSS要娶我》。（圖／翻攝奈何BOSS微博）

▲男主角徐開騁飾演霸道深情總裁。（圖／奈何BOSS微博）

徐開騁接受《ETtoday星光雲》專訪，不改爽朗的個性，老實直呼：「第一時間看到劇本時，直接問導演這個要怎樣演，因為是文字敘述，所以很多畫面沒有辦法想像，但導演對我很放心，安慰我說開拍後自然就會有想法。」他和女主角王雙是第一次合作，但彼此默契十足，常在劇組放飯時，一起吃飯培養感情。

▲徐開騁、王雙《奈何BOSS要娶我》。（圖／奈何BOSS微博）

▲徐開騁拍戲專業上線：「就放開來演。」（圖／奈何BOSS微博）

凌BOSS撩妻無極限，不時上演壁咚、背後抱、額頭輕吻等動作，包括「公車上把老婆公主抱走」、「恢復記憶告白之吻」，還有甜到手腳發麻的「櫻桃之吻」，就是要老婆步步淪陷。徐開騁在片場拍攝時專業上線，一點也不尷尬，「我在演的時候完全沒有顧慮，就放開去演，開拍前都會和導演、王雙溝通，確認尺度到哪裡，給對方尊重。我在現場有一種演員使命，對大家有這責任，不想要工作人員浪費時間，希望準時收工。」

▲《奈何Boss要娶我》櫻桃吻成為熱門話題。（圖／翻攝自微博）

▲櫻桃之吻討論度破表，徐開騁坦言現在害羞不敢看。（圖／奈何BOSS微博）

但凌BOSS一轉換成觀眾模式，感覺瞬間大不同，徐開騁笑說：「我很後知後覺，現在看很害羞！」尤其櫻桃之吻討論度破表，播出的版本中，女主角夏林拿櫻桃吃進嘴裡，沒想到下秒被老公凌BOSS捧臉深吻，他吻得投入，最後吸走老婆嘴巴的櫻桃，神還原小說橋段，被網友直呼：「火辣的吻法好甜。」視頻CUT惹劇迷暴動了，更被狂虧虐單身狗，他嘴角上揚直呼：「我...哎啊！我知道網友有剪輯很多片段，我都不敢看，不敢打開。」展現私底下大男孩一面。

▲徐開騁《奈何BOSS要娶我》。（圖／翻攝奈何BOSS微博）

▲徐開騁參考辛普森家庭奸商角色。（圖／翻攝網路）

▲徐開騁替角色設計專屬動作，參考《辛普森家庭》此角色。（圖／奈何BOSS微博、翻攝網路）

劇中腹黑又帶點萌的霸道總裁，擄獲許多女心，徐開騁也花了一些心思，設計專屬角色動作，像是凌BOSS登記結婚時，開心計謀成功把夏林娶進門，但依舊面無表情，只有雙手洩露內心，他笑解密：「我是參考卡通《辛普森家庭》裡有一個奸商角色-核電廠老闆伯恩斯，他也算是霸道總裁，想做壞事情的時候就會這樣。」

▲徐開騁、王雙《奈何BOSS要娶我》。（圖／奈何BOSS微博）

▲徐開騁劇中不時撩妻，讓老婆一步步淪陷。（圖／奈何BOSS微博）

他自認跟角色凌BOSS，有百分之50程度的相似，尤其在愛情觀上面，都屬於專情體質：「想要找一個人從一而終。」得知該劇在台也熱度不減，徐開騁用磁性嗓音告白：「謝謝大家，凌BOSS已經收到妳們對他的喜愛，但是喜愛的話，應該由男人來說，哈哈哈，我也很喜歡妳們，謝謝大家對我的喜歡，有機會會來看妳們的。」套用凌BOSS在劇中說過的台詞，瞬間再撩粉。

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徐開騁, 王雙, 王双, 奈何BOSS要娶我, 奈何BOSS, 開開, 凌異洲, 木已成洲

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