南韓陳冠希！勝利、鄭俊英群組「撿屍私密片」　曝光全因手機送修

記者蕭采薇／綜合報導

南韓BIGBANG成員勝利被爆出在聊天室內得知朋友撿屍偷拍女性，還留下「顆顆」留言，且聊天室內有2名知名歌手，其中上傳影片的人之一，就是歌手鄭俊英。他涉嫌偷拍女性並上傳群組，整件事情曝光的原因，是因為有藝人將手機拿去送修。

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▲勝利的群組聊天室瘋傳女性遭偷拍的私密片。（圖／翻攝自勝利IG）

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南韓SBS電視台報導，歌手鄭俊英在有藝人的群組聊天室中流出自己非法拍攝的女子影片，且受害者高達10名。這群組和勝利的群組一樣有3名歌手，勝利群組中的「歌手出身，現在活躍於綜藝節目」，當下就有不少網友猜測，跟勝利十分要好的鄭俊英完全符合，如今韓媒也直接表明就是鄭俊英。

▲鄭俊英上傳影片到勝利群組。（圖／翻攝自鄭俊英IG）

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群組中另一位歌手姓氏也曝光，是並不常見「龍」（용）姓。不過被影射的歌手龍俊亨，公司也立刻回應媒體，澄清群組中的歌手並不是他。而整起事件會曝光，就是除了勝利之外的兩個歌手，其中一人送修手機因而曝光。

▲勝利、鄭俊英群組事件有如陳冠希翻版。（圖／記者張一中攝）

整起事件也讓人聯想到2008年發生的「陳冠希不雅照」事件，當時香港某網路討論區被貼出一張一男一女的成人裸照，男子疑似藝人陳冠希、女子則疑似藝人鍾欣桐。陳冠希承認是電腦維修時不慎流出，並不是出自本人行為，陳冠希在事件發生後「避走」美國，沈寂了好一段時間才重回演藝圈。