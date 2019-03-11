勝利8人老司機群組爆「有大咖女星私密片」　網解密看完：真的嚇到

記者蕭采薇／綜合報導

南韓BIGBANG成員勝利被爆出在聊天室瘋傳朋友偷拍女性的私密影片，還留下「顆顆」等輕浮留言，而韓網友爆料，上傳影片的不只鄭俊英、金姓夜店職員，還有勝利的劉姓合夥人。劉姓合夥人的另一個身份是女星朴韓星的丈夫，夫妻間的私密影片也被傳上群組。

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▲勝利群組內傳有朴韓星影片。（圖／翻攝自IG）

南韓網友爆料，自稱「看到了KAKAO TALK群組裡復原的內容」，震驚表示：「朴韓星老公和她的性愛影片也被傳到了聊天室。」可怕的是，上傳的並不是朴韓星的老公，但劉姓合夥人看到自己妻子的私密影片，也僅留下：「顆顆。」讓網友直喊：「看了毛骨悚然。」

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▲韓國網友爆料，在復原的群組內容看到朴韓星影片。（圖／翻攝自韓網）



據韓媒報導，勝利所在的群組包括歌手鄭俊英在內，總共有8人。群組聊天室中流出有大量非法拍攝的女子影片，光是鄭俊英拍攝的受害者高達10名。整件事情曝光的原因，是因為鄭俊英將手機拿去送修，這些超渣對話和內容才被揭露出來。

▲勝利事件越滾越大。（圖／CFP）

事件如滾雪球般越滾越大，其實群組內容在2月初就曝光，但當時被勝利所屬的YG娛樂稱是造假內容。不過南韓警方表示已掌握證據，將傳喚涉案人士到案，而根據「性暴力處決法」偷拍者和流出者將會被判5年以下徒刑或罰款韓幣1000萬（約30萬元台幣）。