散播「鄭俊英偷拍片」被逮！崔姓偶像身份曝光　網驚：天啊是他！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓BIGBANG成員勝利被爆出在聊天室瘋傳朋友偷拍女性的私密影片，還留下「顆顆」等輕浮留言，如今曝光上傳影片的對象就是歌手鄭俊英，還牽扯出龍姓、崔姓歌手等人。南韓媒體也曝光了「崔姓歌手」的照片，他也以嫌疑人身份被警方傳喚。

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▲韓媒爆料散佈鄭俊英影片的，是FTISLAND隊長崔鍾訓。（圖／翻攝自IG）

韓媒表示，「崔姓歌手」雖非群組一員，但收到鄭俊英私下傳的影片後，還繼續散播出去，因此也被涉嫌散布分享非法偷拍的影片或照片，據南韓「性暴力處決法」，偷拍者和流出者將會被判5年以下徒刑或罰款韓幣1000萬（約30萬元台幣）。

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▲韓媒曝光「崔姓歌手」照片。（圖／翻攝自Channel A）

南韓「Channel A」電視台曝光了崔姓歌手的照片，雖然打上厚厚的馬賽克，但一對比就發現是樂團FTISLAND的隊長崔鍾訓。而崔鍾訓和勝利也是好友，兩人甚至還合夥開了拉麵店。

▲韓媒曝光「崔姓歌手」照片，經比對是FTISLAND隊長崔鍾訓。（圖／翻攝自Channel A、推特）



根據報導的的群組對話，鄭俊英2015年末先是和金姓友人炫耀跟某女生睡了，對方問「有影片嗎？」接著鄭就傳給他3秒簡短的性愛影片。他也光顧了「有小姐的按摩店」，非法偷拍了女性的私密照、影片，並大喇喇與藝人朋友們分享。