ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鄭俊英「偷拍女性私密片」傳好友炫耀　龍俊亨認了：對話的人是我

記者蕭采薇／綜合報導

南韓BIGBANG成員勝利被爆出在聊天室內得知朋友偷拍女性，還留下「顆顆」留言，如今曝光上傳影片的對象就是歌手鄭俊英，還牽扯出龍姓、崔姓歌手等人。被影射的Highlight成員龍俊亨透過公司否認是群組一員，但承認報導中和鄭俊英對話的確實是他。

►更多【勝利】相關新聞

▲▼龍俊亨、鄭俊英。（圖／翻攝自IG）

請繼續往下閱讀...

▲鄭俊英偷拍女性私密影片，還到處傳給好友們看。（圖／翻攝自IG）

南韓SBS電視台報導，歌手鄭俊英在包括勝利在內的群組聊天室中流出自己非法拍攝的女子影片，且受害者高達10名。群組中有3名歌手，包括勝利、鄭俊英外，還有一名「龍」（용）姓歌手。由於並不是常見的姓氏，加上和鄭俊英有私交，Highlight成員龍俊亨馬上就成了被懷疑的對象，更登上南韓熱搜。

►更多【BIGBANG】相關新聞

▲▼龍俊亨、鄭俊英。（圖／翻攝自IG）

▲龍俊亨承認和鄭俊英有過對話，但否認是群組裡的一員。（圖／翻攝自IG）

在SBS公開的群組對話中，鄭俊英偷拍的女性在發現後，哀求他：「我不會報警，但拜託不要跟你的朋友說，不要再傳出去了。」鄭俊英卻沒有反省，還語氣輕浮的說：「我拍影片傳給你們被發現了，顆顆顆顆。」龍姓歌手回覆道：「被那個女生抓到了？」鄭俊英再度笑說：「對啊，如果沒被抓到拍影片的話，就可以假裝戀愛發生（性關係）了。」

▲▼龍俊亨和鄭俊英對話。（圖／翻攝自SBS）

龍俊亨在11日晚間透過聲明表示，SBS所報導的對話確有此事，歌手「龍XX」也的確是他，但這段對話是他和鄭俊英私底下一對一的聊天對話內容，並再次否認「並非是群組裡頭的一員」，懷疑SBS公開的群組對話是造假的，並強調並未看過影片。龍俊亨在事件爆出前，同一天稍早也宣布將於4月初入伍服役。

斯容公開20年前「原裝照」　 吳宗憲轉頭警告Sandy：妳動試試看

推薦閱讀

勝利IG「自行宣布退出演藝圈」　YG高層：是他自己的決定！

勝利IG「自行宣布退出演藝圈」　YG高層：是他自己的決定！

老司機群組對話露餡！　勝利在演唱會後台爽看「20秒撿屍偷拍片」

老司機群組對話露餡！　勝利在演唱會後台爽看「20秒撿屍偷拍片」

鄭俊英偷拍女性私密片傳勝利群組！　「男歌手爽看」姓氏曝光：龍

鄭俊英偷拍女性私密片傳勝利群組！　「男歌手爽看」姓氏曝光：龍

《I Believe I Can Fly》原唱爆監禁未成年當性奴　二度入獄人生全毀

《I Believe I Can Fly》原唱爆監禁未成年當性奴　二度入獄人生全毀

南韓陳冠希！勝利、鄭俊英群組「撿屍私密片」　曝光全因手機送修

南韓陳冠希！勝利、鄭俊英群組「撿屍私密片」　曝光全因手機送修

勝利宣布退出演藝圈！BIGBANG今年退伍「等不到老么」合體無望了

勝利宣布退出演藝圈！BIGBANG今年退伍「等不到老么」合體無望了

麥莉脫序貼「泰勒絲貼臀18禁動圖」　粉絲全傻眼：瘋夠了沒！？

麥莉脫序貼「泰勒絲貼臀18禁動圖」　粉絲全傻眼：瘋夠了沒！？

勝利涉性招待警方列嫌疑人　網挖出「GD兩年前警告」：真說中了！

勝利涉性招待警方列嫌疑人　網挖出「GD兩年前警告」：真說中了！

小賈斯汀認「正在治療憂鬱症」　曝離開歌壇2年心理狀態：請為我祈禱

小賈斯汀認「正在治療憂鬱症」　曝離開歌壇2年心理狀態：請為我祈禱

勝利爆「記過兩次」差點被踢出BIGBANG！　YG：挑偶像不看人品

勝利爆「記過兩次」差點被踢出BIGBANG！　YG：挑偶像不看人品

快訊／勝利IG親自發表聲明：我決定退出演藝圈

快訊／勝利IG親自發表聲明：我決定退出演藝圈

吃不胖神話GG！　45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」…網感動笑：老天還是公平的

吃不胖神話GG！　45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」…網感動笑：老天還是公平的

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／勝利IG親自發表聲明：我決定退出演藝圈

吃不胖神話GG！　45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」…網感動笑：老天還是公平的

陳珮騏消失八點檔…認了「劃休止符」　曝背後原因：我無能為力

元元撞臉《玩很大》同台女神！　相似度99%網全看傻：根本雙胞胎

勝利私藏「20秒撿屍偷拍片」還回：ㄎㄎ！　8人老司機群組曝光…韓網氣炸

慟！追思會公開婚訊「她把我藏3年了」　江倩齡老公淚崩告白：心很痛

周孝安甜摟周曉涵玩親親！　曝已有「愛的結晶」

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

勝利涉性招待警方列嫌疑人　網挖出「GD兩年前警告」：真說中了！

182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「約會照」網暴動

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

勝利, BIGBANG, 鄭俊英, 龍俊亨

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 婚宴上「超仙正妹」跳舞引男客搶拍！　走近看…竟是新疆女神
  2. 吳奇隆「包場火鍋店」為劉詩詩慶生！　店家羨炸：吳太太好美
  3. 鄭俊英「偷拍女性私密片」傳好友炫耀　龍俊亨認了：對話的人是我
  4. 「在喪禮第一次見就做了」　鄭俊英、勝利對話渣爆！
  5. 172cm關曉彤美腿「實際長度」首曝光！　「黃金比例」驚呆主持人
  6. 許瑋甯與女神合體！頒獎典禮合照　網友讚：太美了是神仙
  7. 南韓陳冠希！勝利、鄭俊英群組「撿屍私密片」　曝光全因手機送修
  8. 贈獎／絕命鎮導演全新驚悚片《我們》　詭異笑容讓人「越看越毛」
  9. 鄭俊英偷拍私密照炫耀！還有一「崔姓歌手」也非法散布
  10. 彭紹宇影評／《滾滾紅塵》：母親與我同在21歲看這部電影

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366