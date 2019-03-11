鄭俊英「偷拍女性私密片」傳好友炫耀　龍俊亨認了：對話的人是我

記者蕭采薇／綜合報導

南韓BIGBANG成員勝利被爆出在聊天室內得知朋友偷拍女性，還留下「顆顆」留言，如今曝光上傳影片的對象就是歌手鄭俊英，還牽扯出龍姓、崔姓歌手等人。被影射的Highlight成員龍俊亨透過公司否認是群組一員，但承認報導中和鄭俊英對話的確實是他。

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▲鄭俊英偷拍女性私密影片，還到處傳給好友們看。（圖／翻攝自IG）

南韓SBS電視台報導，歌手鄭俊英在包括勝利在內的群組聊天室中流出自己非法拍攝的女子影片，且受害者高達10名。群組中有3名歌手，包括勝利、鄭俊英外，還有一名「龍」（용）姓歌手。由於並不是常見的姓氏，加上和鄭俊英有私交，Highlight成員龍俊亨馬上就成了被懷疑的對象，更登上南韓熱搜。

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▲龍俊亨承認和鄭俊英有過對話，但否認是群組裡的一員。（圖／翻攝自IG）

在SBS公開的群組對話中，鄭俊英偷拍的女性在發現後，哀求他：「我不會報警，但拜託不要跟你的朋友說，不要再傳出去了。」鄭俊英卻沒有反省，還語氣輕浮的說：「我拍影片傳給你們被發現了，顆顆顆顆。」龍姓歌手回覆道：「被那個女生抓到了？」鄭俊英再度笑說：「對啊，如果沒被抓到拍影片的話，就可以假裝戀愛發生（性關係）了。」

龍俊亨在11日晚間透過聲明表示，SBS所報導的對話確有此事，歌手「龍XX」也的確是他，但這段對話是他和鄭俊英私底下一對一的聊天對話內容，並再次否認「並非是群組裡頭的一員」，懷疑SBS公開的群組對話是造假的，並強調並未看過影片。龍俊亨在事件爆出前，同一天稍早也宣布將於4月初入伍服役。