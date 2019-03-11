鄭俊英偷拍女性私密片傳勝利群組！　「男歌手爽看」姓氏曝光：龍

記者蕭采薇／綜合報導

南韓BIGBANG成員勝利被爆出在聊天室內得知朋友撿屍偷拍女性，還留下「顆顆」留言，且聊天室內有2名知名歌手。南韓SBS電視台報導，歌手鄭俊英涉嫌偷拍女性並上傳群組，就是勝利的「老司機群組」。而這個群組中，另一名歌手的姓氏也曝光。

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▲韓媒報導，勝利群組中還有歌手鄭俊英，另一名歌手則是姓「龍」。（圖／翻攝自勝利、鄭俊英IG）

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南韓SBS電視台報導，歌手鄭俊英在有藝人的群組聊天室中流出自己非法拍攝的女子影片，且受害者高達10名。這群組和勝利的群組一樣有3名歌手，勝利群組中的「歌手出身，現在活躍於綜藝節目」，當下就有不少網友猜測，跟勝利十分要好的鄭俊英完全符合。

至於鄭俊英的群組，則是被爆出除了鄭俊英之外，還有另外兩名歌手。一位是李XX，而勝利的本名正好就是李昇炫，而另一位歌手姓氏也曝光，是並不常見「龍」（용）姓。SBS電視台也直接表示，兩人「看片」的群組就是同一個。不過被影射的歌手龍俊亨，公司也立刻回應媒體，澄清群組中的歌手並不是他。

▲勝利聊天室中除了鄭俊英外，還有一名「龍」姓歌手。（圖／翻攝自SBS）

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11日韓媒報導，勝利跟另外7名朋友建立一個Kakaotalk聊天室（南韓人大多使用的通訊軟體），竟流傳著女子喝醉被偷拍的影片及照片，曝光的對話截圖中，某金姓友人先是傳了一支20秒的短影片，勝利反問：「是誰啊？」接著似乎是認出影片中的男子，又接著說：「原來是XX哥啊！顆顆～」