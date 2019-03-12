鄭俊英有支「黃金手機」專門聊天用　Zico爆：裡面名單很精彩

記者蕭采薇／綜合報導

南韓歌手鄭俊英被爆在BIGBANG成員勝利的「老司機群組」中，上傳自己偷拍的女性的私密影片，受害人多達10人，其中絕大多數都是在酒醉等沒有意識的情況下被拍攝。鄭俊英2016年和歌手好友Zico一起上綜藝節目《黃金漁場》，就被爆料有一台「黃金手機」，裡頭有許多女生的電話。

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▲Zico（右）上節目爆料鄭俊英有台「黃金手機」。（圖／翻攝自IG）

鄭俊英2016年和好友Zico一起上綜藝節目《黃金漁場》，他先是表示「2016年想好好談場戀愛」，卻被Zico反問：「那2015年的那些呢？」正巧，11日被韓媒爆出的群組對話就是發生在2015年到2016年間。

Zico更透露鄭俊英當天錄影前，問了同樣是來賓的Henry最近拍戲遇到的女演員。Henry說出名字後，鄭俊英就拿出手機開始查看，Zico說：「本來以為這哥這搜尋，沒想到是在找KAKAO TALK對話，原來早就有聯絡方式。」

▲Zico（右一）上節目爆料鄭俊英有台「黃金手機」。（圖／翻攝自MBC）

Zico接著大爆鄭俊英的料，指他有一台「黃金手機」，不是打電話用，而是專門用來聊天，更讚嘆：「像是圖鑑一樣，裡面有非常多人，很精彩。」不過鄭俊英也反爆Zico的料，直喊：「他每次來我家，都要看那支手機，還會點開通訊錄要我把人家介紹給他。」更自爆兩人常在活動上看妹，遇到不錯的就會互相使眼色。

▲鄭俊英反爆料，常和Zico一起看妹。（圖／翻攝自MBC）



這段節目內容隨著鄭俊英被踢爆其實是「韓版李宗瑞」後，又再度被拿出來討論。當時看了覺得是玩笑的內容，如今卻讓不少網友直呼超噁：「原來都是真的」、「從那時候開始就是這樣的人了啊！」引起熱烈討論。

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