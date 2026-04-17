小賈斯汀登Coachella效益發威！14年前神曲奪冠　流量暴衝250%、IG影片破億

記者蕭采薇／綜合報導

小賈斯汀（Justin Bieber）上週重磅登上美國科切拉音樂節（Coachella）舞台！這場睽違4年的大型演出，小賈以純粹而真誠的姿態回歸，瞬間引爆全球社群瘋狂洗版。其中，一段官方IG釋出他「蹲在鏡頭前與全場齊看結尾煙火」的影片，短短24小時內狂飆1.22億次觀看，直接打破科切拉IG史上的最高觀看紀錄！

▲科切拉音樂節（Coachella）是小賈斯汀睽違4年的大型演出。（圖／環球音樂提供）

睽違4年霸氣回歸！「蹲地看煙火」狂吸1.2億觀看

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同時，在社群平台X（原Twitter）上，「#BIEBERCHELLA」也毫無懸念地強勢霸佔全球熱門趨勢冠軍。隨著這場史詩級的震撼演出，全球再度掀起一波無法抵擋的「Bieber Fever（小賈狂熱）」。

串流流量暴衝250%！14年前神曲空降奪冠

根據《滾石雜誌》報導，小賈斯汀的全球Spotify串流量在演出後暴衝飆漲了250%，更創下他自2025年發行專輯《我的態度》（SWAG）以來的歷史新高。最狂的是，他14年前與妮姬米娜（Nicki Minaj）合作的洗腦神曲《Beauty And A Beat》，竟一舉衝上Spotify全球榜與台灣榜冠軍，驚人魅力完全制霸樂壇。

超強神屠榜！台灣3大音樂平台全被「小賈攻陷」

這波狂熱也徹底「攻陷」台灣各大數位音樂平台！在最新台灣Spotify熱門歌曲日榜中，前10名就被小賈斯汀強佔6席，前200名更拿下26席，成為在榜單上佔有最多席次的霸榜大贏家。

▲小賈斯汀登上2026科切拉音樂節，效益在全球發威。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

不僅如此，Apple Music台灣榜單前4名全被小賈包辦，前10名狂掃7席；KKBOX西洋單曲日榜上，前50名也狂佔17席。就連這次台上沒唱到的經典神曲《What Do You Mean?》、《Yummy》與《Peaches》，也都在粉絲的狂熱播放下全數殺回榜單。

台灣時間4月19日，小賈斯汀將再度登上科切拉主舞台展開第二週演出，這波讓全球沸騰的「小賈風潮」，勢必將持續發燒。