柯佳嬿「0偽裝去兒童樂園玩」！搭摩天輪全被拍 網：是老公視角嗎

記者潘慧中／綜合報導

柯佳嬿儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她16日便在社群網站上傳一系列前去兒童樂園遊玩的照片，至今已吸引1.3萬人按讚直呼：「這些是老公視角嗎？！」

▲柯佳嬿去兒童樂園玩。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）



照片中，可以看到柯佳嬿身穿一件白色短袖澎澎袖襯衫，領口帶有精緻的抓皺滾邊設計，襯托出清新脫俗的氣質。她隨意紮起短髮，戴著一副黑色圓框墨鏡，並沒有戴帽子或口罩偽裝。

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▲柯佳嬿笑說她最喜歡搭摩天輪。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）



有趣的是，雖然兒童樂園有許多遊樂設施，但柯佳嬿幽默地說，她覺得摩天輪最好玩，原因是「摩天輪有空調」，直率又真實的發言讓網友紛紛笑翻。

▲柯佳嬿的這系列照片被粉絲問是否為老公視角。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）



可以看到柯佳嬿坐在摩天輪車廂內，背景是整片城市地標與藍天。特別的是，其中一張照片記錄了陽光灑進車廂的瞬間，她以側面入鏡，強烈的逆光效果勾勒出她的清秀輪廓，氛圍感十足，宛如電影劇照。