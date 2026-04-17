今年看不到《信號2》了！消失在tvN片單裡　李敏鎬這部劇代打

記者吳睿慈／綜合報導

南韓神作《Signal 信號》即將推出續集，電視台tvN以20週年特別企劃為名義，重金打造《第二個信號》（《Signal 信號》續集），沒想到，趙震雄被爆是少年犯，使得該戲劇遭到雪藏、岌岌可危。如今，就連下半年片單也不見蹤跡，取而代之的片單是李敏鎬主演的《柏青哥》代打，令劇迷無奈「該不會真的看不見了」。

▲《第二個信號》最終消失在2026年片單裡，今年恐怕看不到了。（圖／翻攝自《信號》官網）



根據韓媒報導，《第二個信號》最終消失在6月片單，甚至連tvN下半年的片單裡也沒被列入，戲劇播出時間未定，電視台還找來由Apple TV+製作的李敏鎬主演戲劇《柏青哥》代打，填補《第二個信號》的空位。

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事實上，電視台tvN曾在2025年底承諾：「等待了《第二個信號》10年的劇迷，我們正在以2026年下半年為目標準備作品。」怎料，趙震雄少年犯一事遭到非議，如今按照tvN戲劇目前的編排，2026年要看到《第二個信號》恐怕有難度。

▲《柏青哥》由尹汝貞、李敏鎬主演。（圖／Apple TV提供）



針對李敏鎬主演的《柏青哥》代打片單一事，tvN低調回應：「確實有把Apple TV+《柏青哥》編入tvN裡，但播出日期、時間都還沒確定。」