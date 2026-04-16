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小孩對環境很敏感！林志玲揭「空氣育兒經」與2歲愛兒私下互動曝光

記者黃庠棻／台北報導

上洋產業攜手三菱重工空調打造精品級品牌「空氣美學事務所」，一直以來透過量身訂製的空氣解決方案，重新定義空調與生活空間的關係，讓人們在日常中就能感受到空氣之美。

▲蔡明亮合體林志玲。（圖／空氣美學事務所提供）

▲蔡明亮合體林志玲。（圖／空氣美學事務所提供）

空氣美學事務所跨界合作國際名導蔡明亮，「蔡明亮藝術空間」首次曝光，攜手三菱重工空調代言人林志玲對談，從藝術創作、空氣與空間感知到生活體驗，分享各自對「空氣美學」的想像與詮釋。導演蔡明亮更以創作者視角分享，空氣如同一件看不見的作品，在無形之中形塑空間的情緒與敘事，讓藝術與空氣設計在現場交織出全新想像。

蔡明亮的作品長期關注「時間、空間與感知」，特別是對空氣、靜止與流動的細膩描寫，與空氣美學事務所的核心理念高度契合。本次蔡明亮藝術空間不僅在藝術作品的保存與展示條件上扮演關鍵角色，對藝術空間而言，空調更如同一件「看不見的藝術品」，在無形之中形塑整體環境的感受。

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▲蔡明亮合體林志玲。（圖／空氣美學事務所提供）

▲蔡明亮合體林志玲。（圖／空氣美學事務所提供）

國際名導蔡明亮表示，美術館不只是陳列擺飾作品的地方，更像是一個讓人慢下來的空間，而空氣在其中決定了這個「慢」是否得以成立。觀眾進入空間時，也許不會意識到空氣的存在，但那種安靜、穩定、得以停留的感覺，其實正是由空氣所支撐。

蔡明亮導演進一步表示，本次與空氣美學事務所合作打造的藝術空間，規劃為四大展區，首先是可品嘗「蔡李陸」手工咖啡及私房美食的「咖啡走廊」；其次為展出導演因電影《日子》所創作畫作的「日子的畫」；再者是可欣賞電影短片的「小小電影館」；以及完整呈現蔡明亮導演11部劇情長片精美海報的「海報牆」。他期望透過此次與空氣美學事務所的合作，為前來參觀的觀眾帶來更豐富且優質的觀展體驗。

▲蔡明亮合體林志玲。（圖／空氣美學事務所提供）

▲蔡明亮合體林志玲。（圖／空氣美學事務所提供）

活動當天，三菱重工空調品牌代言人林志玲分享，過去大家對空氣的感受多半是無形且容易被忽略的，但其實它與人的「情緒狀態」息息相關「當空氣是舒適、乾淨、讓人放鬆的時候，你會發現整個人的心也會慢慢安定下來，生活節奏也變得比較從容。」

同時，林志玲也提到自己平時熱愛藝術與創作，無論是欣賞展覽或參與創作過程，都需要一個能讓人沉靜下來、自在呼吸的環境。支持創作時所需要的專注與靈感，讓人在日常生活與藝術體驗中，都能感受到更細緻而深層的舒適與愉悅。

▲蔡明亮合體林志玲。（圖／空氣美學事務所提供）

▲蔡明亮合體林志玲。（圖／空氣美學事務所提供）

身為母親的林志玲進一步分享，小朋友其實對環境很敏感，如果空氣悶或溫度不舒服，會比較容易煩躁，也比較難專心；但在空氣流動順、溫度穩定的環境裡，會比較自在，也更容易進入自己的節奏「這讓我覺得，好的空氣其實是一種很日常、但很重要的照顧。」

此外，林志玲嚮往的是一種能讓人真正放鬆、回歸自我的環境，而空氣，正是其中不可或缺的關鍵元素「我覺得空氣就像是一種看不見的陪伴，它不需要被特別注意，但卻能在每一刻影響我們的感受。」她進一步提到，未來的生活空間應該是更細膩且以人為本的設計，所以空氣不只是生活的基本條件，而是構成生活質感的重要元素。

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