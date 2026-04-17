章若楠遭批不專業登熱搜！　工作室「怒槓劇組」：出來說事實

記者張筱涵／綜合報導

大陸女星章若楠近日因拍戲風波登上微博文娛熱搜第一名，引發外界關注。多段她拍攝新劇《想把你和時間藏起來》的現場畫面在網路流傳，被指在拍攝過程中分心，甚至影響對手演員入戲，掀起專業態度爭議。

▲章若楠近期忙於拍攝新戲《想把你和時間藏起來》。（圖／翻攝自微博／章若楠official）



被指開拍後回頭分心 劇組傳多次重拍

[廣告]請繼續往下閱讀...

網路流傳的路透影片顯示，導演喊「開拍」後，章若楠疑似因回應場外呼喊聲而轉頭，導致正在入戲的男主角王安宇被迫中斷演出，劇組因此重新拍攝。另有爆料指出，現場頻繁出現「3、2、1」倒數指令，被解讀為拍攝過程中多次NG，影響整體進度，部分輿論也開始質疑她的工作專業度。

▲網友拍下章若楠在開拍後回頭畫面指稱她不專業。（圖／翻攝自微博／焦安然I）



章若楠工作室正面反擊 點名劇組要求說明

面對輿論延燒，章若楠工作室17日透過官方微博發聲，直接點名劇組官微並寫下「事實如何，你們出來說兩句？」同時標註相關爭議話題，正面回應外界質疑，該則貼文短時間內迅速累積超過2000則留言、近8000次轉發及逾2萬按讚，顯示事件關注度極高。

▲章若楠正面回應外界質疑。（圖／翻攝自微博／章若楠）



粉絲反控遭刻意干擾 質疑惡意帶風向

隨著事件發酵，粉絲也提出不同說法，強調當時現場有其他演員粉絲刻意大聲呼喊章若楠名字，導致她誤以為是工作人員指令才轉頭回應，並非刻意走神。更有粉絲質疑，最初發布影片的帳號與王安宇相關內容較多，懷疑背後存在刻意帶風向的可能。

此外，也有粉絲爆料，現場干擾者在影響拍攝後甚至出言嘲笑，讓支持者相當不滿，直言「沒見過這種行為」。

▲章若楠工作室聲明下有粉絲爆料現場真實情況。（圖／翻攝自微博／章若楠official）



輿論兩極 劇組尚未回應

目前該事件在網路上呈現兩極評價，一方質疑演員專業態度，另一方則認為是外界干擾所致。由於劇組官方尚未對此發表說明，相關爭議仍持續延燒，也讓外界關注後續發展。

章若楠背景一次看 非科班出身躍升人氣女星

章若楠並非傳統演藝科班出身，大學主修平面設計，早年曾兼職擔任服裝模特。她因被電影《悲傷逆流成河》製片人相中試鏡女二「顧森湘」一角，正式踏入演藝圈。該片2018年上映後，她的清新氣質受到關注，隨後被相中主演電視劇《誰都渴望遇見你》，首度擔綱女主角。

▲章若楠首次擔任女主角就是在《誰都渴望遇見你》。（圖／翻攝自微博／網台劇誰都渴望遇見你）



近年來她作品產量穩定，2023年多部影視作品陸續播出，並於2024年首度登上央視春晚演出，人氣持續攀升。2025年主演都市愛情劇《難哄》在優酷播出後，更創下熱度指數最快突破10000的紀錄，並躋身Netflix全球排行第六名，話題與實績兼具。

此外，她憑藉《機智的上半場》、《照亮你》、《凡人歌》等作品累積知名度，近年也多次入圍與獲得影視獎項肯定，在新生代女演員中表現亮眼。