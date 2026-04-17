白沙屯媽祖進香「提前出發目睹感動一幕」！Andy首參加認：祈求一件事

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber Andy和家寧分手後因帳本問題對簿公堂，儘管如此，他仍不時會與粉絲分享生活點滴。近日格外引起討論的是，他第一次參加白沙屯拱天宮媽祖的徒步進香活動，17日凌晨提早出發後，在路途中看到意外一幕，「真的太感動。」

▲Andy人生第一次參加白沙屯媽祖的進香活動。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



Andy日前在社群網站宣布參加人生第一次的白沙屯媽祖進香活動，並坦承是為了「祈求一件事」，未吐露具體內容，但確定的是他希望能藉此放慢工作步調，「讓自己休息時間更多。」

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▲Andy坦承想向媽祖祈求一件事。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



Andy 16日在Instagram限時動態分享了側拍照，只見他戴上橘色帽子，身穿簡約白T與短褲，背上黑色後背包，神情嚴肅且專注。17日凌晨提早出發，原本以為會「孤零零地走」，沒想到路上都是人，這番壯觀的景象讓他感到既驚訝又踏實。

▲Andy半夜提前出發意外看到還有人在發結緣品。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



啟程後的Andy深受現場氛圍震撼，他還拍下公路半夜的景象，並有感而發地說「而且這麼晚，還有人在發結緣品」，讓他格外感動，附上一個淚眼的表情符號顯見其心情。