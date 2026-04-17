八點檔怎麼拍摔下樓梯？「攝影師運鏡超狂」幕後被公開：像舞龍舞獅

記者潘慧中／綜合報導

林萱瑜正如火如荼投入三立八點檔《百味人生》的拍攝工作，近日格外引起討論的是，她在社群網站上傳一段跌下樓梯的幕後花絮影片，「攝影師正在舞龍舞獅拍我摔下去的視角」，讓劇迷大開眼界。

▲林萱瑜分享幕後花絮。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



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畫面中，可以看到為了演繹出林萱瑜跌下樓梯的氛圍，是由攝影師在樓梯上做出大力晃動攝影機的動作，也難怪她會形容像是在「舞龍舞獅」，而她本人則是在樓梯上發出哀號聲。

▲▼攝影師舞龍舞獅拍攝摔下去的視角，林萱瑜則在樓梯上方配音。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



不只這樣，還能看到林萱瑜為了工作，必須頂著烈日出外景的一面。雖然沒有真的跌下樓梯，但她還是要拍摔下去後倒地的畫面，「正中午生無可戀，地板好熱全身汗。」

▲林萱瑜頂著烈日出外景。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



經過長時間曝曬、以及拍攝完哭鬧跌跌撞撞的戲份後，林萱瑜「最real呈現」收工模樣，「妝髮已毀滅」，忍不住用翻白眼的姿態搞笑記錄下這一刻。

▲林萱瑜收工時已脫妝。（圖／翻攝自Instagram／kininii）