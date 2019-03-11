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勝利爆「記過兩次」差點被踢出BIGBANG！　YG：挑偶像不看人品

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團BIGBANG成員勝利扯入性買賣嫌疑，11日又被韓媒再度踢爆KAKAOTALK群組裡有偷拍影片，他傍晚在IG發表聲明：「現在決定退出演藝圈。」整起事件讓YG娛樂代表梁鉉錫（前譯：楊賢碩）過去曾說過「挑偶像不在意人品」的發言再度被翻出。

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▲▼勝利和GD。（圖／翻攝自IG）

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▲BIGBANG隊長G-Dragon和勝利。（圖／翻攝自IG）

梁鉉錫前年推動的新選秀節目《MIXNINE》，當時在節目記者會公開YG社長梁鉉錫受訪影片，他提到YG從來不看臉，並在被問道是否人品也是挑選標準之一時，梁鉉錫自嘲笑說：「JYP好像很注重這塊，但人品不是YG的第一位，因此我們被罵得很慘，這可能也是造成YG歌手們有很多問題的原因。」

由於當時YG娛樂旗下藝人接連傳出吸毒事件，YG甚至被網友諷刺的稱呼為「藥局」，梁鉉錫的態度引起撻伐，氣憤地說：「這是能笑笑過去的事嗎？」而如今隨著勝利事件越滾越大，梁鉉錫的發言也再度被挖出來討論。

▲▼YG社長梁鉉錫（楊賢碩）受訪聊《Mix Nine》。（圖／翻攝自YouTube／YG ENTERTAINMENT）

▲YG娛樂代表梁鉉錫曾說過看偶像不挑人品。（圖／翻攝自YouTube／YG ENTERTAINMENT）

BIGBANG在2009年在當時的熱門綜藝節目《強心臟》曾透露勝利遭到記點，差點被踢出公司，正是著名的「BIGBANG脫逃事件」。事情發生在BIGBANG開始走紅成為「國民天團」，每天被行程壓得喘不過氣。當時BIGBANG接下了一個酒類廣告，不過成員中勝利還未成年，T.O.P、G-Dragon、大聲和太陽決定要偷偷逃跑。

沒想到最後竟然被勝利告發，計畫被社長梁鉉錫發現而泡湯。BIGBANG成員們在節目中爆料，當時勝利其實已經被公司記了兩點，「只要被記到三點就拜拜了。」而勝利因為揭露了「BIGBANG脫逃事件」，過去被記的點數一筆勾銷，更開玩笑說：「他還因此得到SOLO機會了！」雖然是笑笑說出，但究竟當時勝利是為何被記點，如今也再度引起討論。

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▲BIGBANG。（圖／翻攝自官網）

▲BIGBANG是南韓國民天團。（圖／翻攝自官網）

勝利首先因他投資的夜店「Burning Sun」被爆出夜店高層率保安圍毆打人，警方吃案疑似夜店方勾結並賄賂等事件。更挖出包含勝利疑似性招待「重要客人」、朋友撿屍且偷拍女子等惡行他都知情。四暗纏身讓雪球越滾越大，勝利終於發聲宣布退出演藝圈，等於也退出BIGBANG。

勝利在IG上親自發表聲明，表示將會退出演藝圈，「我想在這個時候從演藝圈引退是最好的，因為造成社會上的議論，事件也越來越大，因此決定從演藝圈退出。」並表示不想因為帶給周邊其他人傷害，「為了YG與BIGBANG的名譽，我只能走到這裡了。」並在文末兩次道歉，並謝謝粉絲的支持。

▲勝利。（圖／翻攝自勝利IG）

▲勝利宣布退出演藝圈。（圖／翻攝自勝利IG）

YG高層對韓媒表示，勝利退出演藝圈的決定是他自己做出的選擇，「並不是和YG討論過後的決定。」也透露，由於是在入伍前夕發生的事情，所以更令人感到苦惱。YG高層更表示：「在勝利接受警察調查的一個半月，並沒有確切挖到什麼證據。不過勝利對於讓自己給身邊人帶來的傷害，感到非常辛苦。」

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