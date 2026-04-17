離張凌赫最近的一次！男神深圳出席活動...商場驚見「逐層疊人牆」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星張凌赫因主演古偶陸劇《逐玉》人氣再度攀升，17日預計會在深圳出席品牌活動，現場自前一晚起就出現夜排人龍。當地網友紛紛以「離張凌赫最近的一次」搶佔位子，商場開門營業前已經擠爆人潮。

▲隨著《逐玉》爆紅，張凌赫人氣再往上攀升。（圖／翻攝自微博）

據陸網消息，張凌赫預計17日在深圳前海壹方城出席品牌活動，大批粉絲為了近距離一睹偶像風采，自昨晚起便在商場外漏夜排隊。當地網友曬出現場照，商場外廣場出現密密麻麻的民眾席地而坐，整齊劃一地排起長隊。即便今天是工作日，商場開門營業前，門口就已經圍滿了十幾排粉絲，壯觀的人龍延綿至街道轉角，場面震撼。

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▲網友目擊深圳商場前晚起已經出現夜排人潮。（圖／翻攝自微博）

而商場內部也已經滿滿人潮，活動主舞台區域被層層護欄圍起，而商場從一樓到高樓層的扶手電梯口、走廊，全部站滿了嚴陣以待的粉絲。網友拍下的俯瞰圖顯示，每一層樓的玻璃護欄前都擠滿了「人牆」。

▲商場開門前出現十幾排排隊人潮。（圖／翻攝自微博）

有網友透露，由於張凌赫人氣太高，現場安排十多位保全人員，為了安全考量，官方活動甚至一度採低調處理，連確切通知都未大範圍發布。然而，粉絲的熱情依然超乎預期，網傳活動時間是下午4點，早上的商場看起來彷彿已經開場，粉絲紛紛在社群平台發文：「不想上班，想去看張凌赫」、「肉眼可見就是好位置」、「哥還是權威，人氣依舊爆滿」。

▲活動還沒開始商場已經擠滿人。（圖／翻攝自微博）