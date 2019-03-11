勝利IG「自行宣布退出演藝圈」　YG高層：是他自己的決定！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團BIGBANG成員勝利扯入性買賣嫌疑，11日又被韓媒再度踢爆KAKAOTALK群組裡有偷拍影片，事件一發不可收拾，稍早他在IG發表聲明：「現在決定退出演藝圈。」對此所屬YG娛樂回應道：「這是他自己的決定。」

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▲勝利宣布退出演藝圈。（圖／CFP）



YG高層對韓媒表示，勝利退出演藝圈的決定是他自己做出的選擇，「並不是和YG討論過後的決定。」也透露，由於是在入伍前夕發生的事情，所以更令人感到苦惱。YG高層更表示：「在勝利接受警察調查的一個半月，並沒有確切挖到什麼證據。不過勝利對於讓自己給身邊人帶來的傷害，感到非常辛苦。」

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勝利在IG上親自發表聲明，表示將會退出演藝圈，「我想在這個時候從演藝圈引退是最好的，因為造成社會上的議論，事件也越來越大，因此決定從演藝圈退出。」並表示不想因為帶給周邊其他人傷害，「為了YG與BIGBANG的名譽，我只能走到這裡了。」並在文末兩次道歉，並謝謝粉絲的支持。

▲勝利宣布退出演藝圈。（圖／翻攝自IG）

勝利首先因他投資的夜店「Burning Sun」被爆出夜店高層率保安圍毆打人，警察還把被害者當成加害者，讓被害者憤而投書媒體，懷疑警方吃案，夜店方勾結並賄賂。經過20萬國民請願通過後，警方徹底介入調查，更挖出包含勝利疑似性招待「重要客人」、朋友撿屍且偷拍女子等惡行他都知情，雪球越滾越大，勝利終於發聲宣布退出演藝圈，等於也退出BIGBANG。