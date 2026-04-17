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吳奇隆不忘好兄弟！　張天霖轉行當他員工…牽線「王俐人吹風機」

獨家／吳奇隆屢爆婚變不忘好兄弟　「王俐人吹風機」牽線人就是張天霖

▲吳奇隆與張天霖交情多年，在《蜀山戰記》中飾演死對頭。（圖／中天提供）

圖文／鏡週刊

吳奇隆和老婆劉詩詩的婚姻頻傳有變，近年來風言風語不少，但他和好哥們張天霖的友情倒是堅定又長久，除了有戲就帶著一起拍外，張天霖返台、創業便當店收攤，吳奇隆又伸出援手，找張天霖到自己投資的電商公司上班。

張天霖在中國大陸發展多年，因為疫情和照顧家人決定返台，自認不適合演藝圈的他，投資便當店掛名董事長，但一年多就退出經營，轉行當上班族。據悉，張天霖任職的電商公司，就是吳奇隆旗下副業之一。日前王俐人抖奶賣吹風機創造流量話題，就是來自於張天霖的牽線。

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獨家／吳奇隆屢爆婚變不忘好兄弟　「王俐人吹風機」牽線人就是張天霖

▲張天霖2023年和20年好友洪小鈴結婚。（圖／翻攝自洪小鈴IG）

吳奇隆和張天霖因合作《牽牛花開的日子》結識，當年因常光顧張天霖開的酒吧，漸漸結為好友，吳奇隆更簽下張天霖經紀約，幫他處理工作，兩人一起在對岸打拼，更在自製自演的古裝劇《蜀山戰記》中，讓張天霖飾演重要的大反派角色。

但隨著大環境改變，吳奇隆重心也轉進綜藝節目及副業投資，隨著張天霖返台轉換跑道，即使不當藝人了，吳奇隆依舊不忘了照顧兄弟，倒是在風波不斷的婚姻外，顯見難得的友情。

不過經歷了這段上班族的體驗後，張天霖功成身退，已於上週自吳奇隆公司離職，繼續為自己下個階段努力，也不排斥重回演員賽道。



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