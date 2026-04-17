唐禹哲工作室發聲！痛斥「自首出發圖」是捏造　親揭自首時間點

記者陳芊秀／綜合報導

新北地檢署偵辦藝人閃兵案，本月15日第四波偵結起訴，名單包括閃兵集團首腦陳志明、9名藝人、5名素人，其中出現男星唐禹哲（本名阮霆鈞）的名字。而他涉案一事成為大陸微博熱搜焦點，其工作室17日發聲明，怒斥網上相關言論為刻意捏造事實。

▲唐禹哲閃兵案主動自首。（圖／翻攝自IG）

大陸網友挖出唐禹哲本月13日更新的照片動態，並發文笑稱「自首前還發營業照」，「唐禹哲自首出發圖」更成為熱搜關鍵詞。唐禹哲工作室發表經紀公司聲明，強調他早在「去年（2025）」就已主動報到並配合妥善處理兵役相關事宜。聲明怒斥網上相關言論為刻意捏造事實，與自首時間點完全不符，將保留法律追究權利。

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▲唐禹哲13日更新社群動態，發文「出門了」並預告活動。（圖／翻攝自微博）

▲陸網誤解唐禹哲自首前曬出發照，「自首出發圖」變微博熱搜關鍵詞。（圖／翻攝自微博）



聲明也針對藝人兵役問題向大眾致歉，「非常抱歉因藝人自身問題給大家造成困擾。」 公司強調，未來將恪盡職守，嚴格要求旗下藝人嚴守法律底線並恪守社會責任，以更嚴謹、端正的態度約束言行，並表示會用實際行動來彌補過錯。

▲唐禹哲工作室發聲明，藝人去年已經主動報到並配合處理兵役相關事宜。（圖／翻攝自微博）