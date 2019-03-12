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特／才剛挺過T.O.P呼麻　勝利退出止血「BIGBANG的時代過去了」

阿妮的韓國不歸路 吳孟庭

ETtoday星光雲韓國娛樂主編，偏冷靜追星型，2013年辭掉工作赴韓..

文／吳孟庭

昨（11）日從中午開始延燒的BIGBANG勝利「老司機群組」，扯出男歌手鄭俊英與一干無辜或知情藝人偷拍跟散布，佔盡社會與娛樂版面，但是最讓人震撼的莫過於他本人開的第一槍：「我決定退出演藝圈」，也成為壓倒BIGBANG最後一根稻草，說明了「天上天下唯我獨尊」的大爆炸時代已經過去了。

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▲BIGBANG。（圖／翻攝自Facebook／BIGBANG）

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▲BIGBANG天團的地位被多次醜聞漸漸動搖了。（圖／翻攝自Facebook／BIGBANG）

BIGBANG，是南韓偶像不可或缺的代名詞，就如英文名字直譯的「大爆炸」一般，他們的出現為南韓演藝圈丟下震撼彈！

2006年出道的時候造型凶狠（因為定位是嘻哈團體），跟俊男美女的偶像組合可說是天壤之別，「他們誰啊？」外貌少不了酸民批評，但BIGBANG，挺過去了。

隔年G-Dragon自創的《謊言》一飛衝天，奠定國民夯團的地位，就連T.O.P在2008 MKMF頒獎典禮（MAMA前身）當眾親吻女神李孝利，啵完那歪嘴笑的臭跩模樣，卻讓少女如癡如醉。BIGBANG就是男人不壞、女人不愛，他們跳脫韓國傳統加諸的束縛，承受著各種被罵的箭靶，BIGBANG，是南韓樂壇最自由的靈魂。

▲回顧MAMA看不膩4大經典舞台。（圖／翻攝自YouTube Mnet K-POP）

▲T.O.P親吻李孝利成為舞台經典。（圖／翻攝自YouTube Mnet K-POP）

因此BIGBANG成軍到現在12年多，總是被放大檢視，小到衣服上印著髒話就會被罵，稍微臭臉就會被酸，你可以說是酸民太針對，但真的牽扯到社會案件，就不只是「人紅是非多」了。

2011年5月，先出事的是大聲，他在凌晨準備駕車回家時，撞上了已倒在路上的摩托車騎士。當年因為無法證實已經喝得爛醉的騎士，是在大聲撞擊之前還是之後就已死亡，檢察官參考其他目擊者證詞後給予不起訴處分。

沒想到同年底GD也被舉發，說是在日本夜店誤食旁人給的煙，而成為他毒物檢測陽性的證據，最終考量當年他仍是大學生，且吸食大麻並非本意、吸食量少及態度良好等原因，最終決定不起訴處分。

▲GD、大聲經歷呼麻與撞死人事件，重新站起來。（圖／翻攝自SBS）

▲GD、大聲經歷呼麻與撞死人事件，重新面對大眾站起來。（圖／翻攝自SBS）

沉澱不久的他們，以謙卑的態度重新面對媒體站了起來，這時候大眾對BIGBANG依舊是抱持信心的，相信人都會犯錯，他們也在隔年發行《ALIVE》專輯站上亞洲天團的王者地位，多年來屹立不搖、無法撼動。是啊，BIGBANG的故事不就應該停留在這最美好的時刻嗎？

然而隨著BIGBANG 2017、2018年陸續入伍，換T.O.P出事了，被爆出2016年在家吸食大麻兩次、液體大麻兩次共計四次，更讓歌迷崩潰的是，T.O.P還跟一個聽都沒聽過的小咖女練習生韓瑞希在家做這種勾當，被判刑好像不重要了，有女人在場這件事情才是粉絲最在乎，而且還是一個現在都還在網路到處亂放話的瘋女人，要粉絲怎麼能接受？

▲T.O.P吸麻罰金比吃炸雞還便宜（圖／CFP、翻攝自網路）

▲T.O.P呼麻被判刑10個月。（圖／CFP）

好不容易T.O.P呼麻事件漸漸平息，日前GD被報導在軍中享有特權的新聞，也在軍方否認下慢慢沉澱，粉絲就等今年底4人退伍、勝利安穩服兵役了，卻爆出勝利夜店有高層涉嫌下藥性侵、勝利也疑似涉入性招待，甚至有一個「老司機群組」，由鄭俊英偷拍女性後與他在內的男性分享，大夥起鬨討論的私訊流出，這時已按耐不住網友怒火，也徹底讓相信他的粉絲失望。

對！勝利說夜店不是他直接管理的，對！勝利性招待也還在調查沒定罪，對！勝利只是知情偷拍影片，沒有說是他做的。為什麼大家要針對他？為什麼要搞到退出這副田地？

▲勝利。（圖／翻攝自勝利IG）

▲勝利宣布退出演藝圈，等於退出BIGBANG。（圖／翻攝自勝利IG）

勝利和哥哥們的差別在於，他涉入的每一個案件，都是一幫一夥的人，他犯下的罪讓自己有這麼多破綻，沒有避開周邊這麼多違法勾當，或早早躲開任何可能撲上自己大火。對於偶像的粉絲最不能接受的，還有任何與其他女人的緋聞、醜聞，而「女色」正是一把刺向勝利的利刃，重創了形象，成為壓倒BIGBANG的最後一根稻草。

他用退出演藝圈這麼重的誓言，守住了BIGBANG，老么是有擔當的。然而12年了，BIGBANG挺過多少流言蜚語，熬過多少的酸民攻擊，走到退出這一步，真的是很可惜、很可惜，他們不再是永遠刀槍不入的BIGBANG，也不是粉絲永遠包容的偶像了，他們必須學會承認錯誤、潔身自愛。

讓我們許願吧，直到BIGBANG重新站起來的那一刻，總有一天，我們會能聽到的，5人現場一起合唱《花路》。

註：《花路》是BIGBANG入伍後發行的單曲，目前尚未5人在現場合唱過。

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吳孟庭

ETtoday星光雲韓國娛樂主編，2013年辭掉工作赴韓學韓文，接下來獲得當地企業聘任，不知不覺變成韓國職場OL，親身接觸了韓國文化，才發現跟我們想得不一樣...

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勝利, BIGBANG, 鄭俊英, 日韓風

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