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余文樂「司機撞臉周杰倫」　網驚：絕對是本人…本尊出聲報復了

記者傅家妤／綜合報導

港星余文樂與台灣「皮帶大王」千金王棠云（Sarah）結婚2年，2018年5月迎來兒子余初見（Cody），自此之後就經常往返台灣、香港兩地，他近日人似乎就在台灣，3日還在IG上曬出開車載著自己的「司機照」，稱對方經常被說「長得像周杰倫」，不少網友看了以後也都驚呼：「這絕對周杰倫本人！」

▲余文樂、周杰倫。（圖／翻攝自IG／余文樂、周杰倫）

▲余文樂PO出「司機」的照片。（圖／翻攝自IG／余文樂）

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照片中，該名「司機」身穿黑色運動上衣，還戴著針織毛帽，眼神雖然看著前方，但手還是忍不住舉起來反手比YA、耍帥，雖然只有側臉，但該名「司機」無論是眼睛、鬍子都與周杰倫非常相像，余文樂也在發文中介紹對方：「我司機，很多人說他像周杰倫。」

▲余文樂、周杰倫。（圖／翻攝自IG／余文樂）

▲網友留言。（圖／翻攝自IG／余文樂）

不少網友看了照片以後，紛紛表示：「我也覺得挺像的」、「這根本就是本人吧」、「這絕對是本人啊」，掀起不少熱議，最後還釣出本尊在底下留言回應：「這張我不想按讚！」還附上一個生氣的表情符號。

▲余文樂、周杰倫。（圖／翻攝自IG／余文樂）

▲周杰倫回應。（圖／翻攝自IG／余文樂）

隨後，周杰倫還在IG上PO出一張聚會大合照，余文樂也在其中，只是余文樂似乎還沒準備好，是處於閉眼的狀態，非常逗趣。原來，他發該張合照就是為了報復余文樂，「拍照要眼睛要睜開啊，誰叫你亂PO我的照片！」間接承認自己就是該名「司機」，隨後還特別Hashtag：「以牙還牙」、「加倍奉還」，兄弟倆一來一往互相作弄、喊話，逗樂不少網友，大家紛紛留言：「好幼稚的兩個人」、「這是個假余文樂吧」，掀起不少熱議。

▲余文樂、周杰倫。（圖／翻攝自IG／余文樂、周杰倫）

▲周杰倫曬合照報復。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

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