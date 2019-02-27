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八爺嫩妻「A→D」罩杯激增！　產後2周「凸肚消失了」

記者傅家妤／綜合報導

香港女星陳凱琳（Grace）與大22歲老公「八爺」鄭嘉穎2018年8月完婚，並在2月14日剖腹產下兒子Rafael，生下兒子不到2星期的她，27日已經復出工作，身材看上去已經恢復了不少，凸肚幾乎消失得無影無蹤，但上圍明顯豐滿了不少，目測至少有D罩杯，非常漂亮。

▲▼陳凱琳。（圖／CFP、翻攝自IG／陳凱琳）

▲陳凱琳產後兩周就已經復出工作。（圖／翻攝自IG／陳凱琳、CFP）

陳凱琳是2013年港姐冠軍，上圍30吋、A罩杯的她，過去被稱為是「平胸港姐」，沒想到近來產後罩杯急速升級。她27日出席某店家開幕儀式時，身穿白色短T恤，搭配一襲紅色西裝，性感露出小蠻腰，身材看上去與懷孕前並沒有太大不同，四肢依舊纖細，凸肚也幾乎不見了，只是正在喂母乳的她，胸圍急速飆升，現場被問及罩杯是否升級，她害羞地點了點頭，但並沒有透露實際數字，但據港媒報導，她的上圍目測至少有D罩杯。

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▲▼陳凱琳。（圖／CFP、翻攝自IG／陳凱琳）

▲▼陳凱琳。（圖／CFP、翻攝自IG／陳凱琳）

▲陳凱琳產後不到2周，身材已經迅速恢復。（圖／CFP）

事後陳凱琳在接受港媒訪問時，透露兒子的中文名字是「鄭承悅」，意思是「希望給他一個承諾，永遠開心喜悅」，而英文名字Rafael則有「獲得上帝守護」的意思，可見夫妻倆對兒子滿滿的愛。談及老公鄭嘉穎，她透露如今老公特地減少工作量，在家陪伴她坐月子，還會搶著幫兒子換尿布、洗澡等，而且還經常問她要什麼獎勵，足見小倆口的感情非常好。

▲▼陳凱琳、鄭嘉穎。（圖／翻攝自IG／陳凱琳、鄭嘉穎）

▲陳凱琳透露兒子名字是「鄭承悅」Rafael。（圖／翻攝自IG／陳凱琳、鄭嘉穎）

被問及還在坐月子就復出工作，家人是否有不開心，陳凱琳甜笑稱，老公和家人對此都沒有任何不滿，「我這兩個星期都很乖，在家裡坐月子，自己貪玩出來與大家見面、打個招呼報平安，媽媽也說當出來吃個午餐，吸收點新鮮空氣。」

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