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關曉彤一聽到「鹿晗」表情秒切換！　傻眼2秒…嬌羞笑開了

記者傅家妤／綜合報導

藝人鹿晗2017年認愛關曉彤，小倆口感情一直都非常穩定甜蜜，近來關曉彤參加陸綜《王牌對王牌》，在某個遊戲環節中，一聽到男星大張偉提及「鹿晗」兩字，原本緊張的神情隨即緩解下來，露出嬌羞燦笑，整個人似乎被粉紅泡泡包圍著，非常可愛。

▲▼關曉彤。（圖／翻攝自微博／鹿晗、愛奇藝／《王牌對王牌》）

▲關曉彤上《王牌對王牌》。（圖／翻攝自愛奇藝／《王牌對王牌》）

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關曉彤近來受邀上《王牌對王牌》，在22日晚間播出的節目中，她參加「不同凡響」的遊戲環節，遊戲規則是參賽隊員需手持炸彈，唱出符合主題的歌曲，或是回答上一人的提問，炸彈在誰手上被引爆視為輸，所有人必須以最快時間回答問題，將手上的炸彈傳給下一人。

▲▼關曉彤。（圖／翻攝自微博／鹿晗、愛奇藝／《王牌對王牌》）

▲▼關曉彤。（圖／翻攝自微博／鹿晗、愛奇藝／《王牌對王牌》）

▲關曉彤聽到鹿晗表情秒切換。（圖／翻攝自愛奇藝／《王牌對王牌》）

期間，關曉彤向大張偉提出要求，要對方列出「大陸前三的音樂鬼才」，以機智、幽默聞名的大張偉，第一個就說了自己，第二個則是同在節目中的華晨宇（花花），而第三個就是關曉彤的男友「鹿晗」。此話一出，現場觀眾紛紛在底下歡呼，關曉彤發現男友被cue，神情秒切換，神情變得嬌羞起來，看著大張偉傻笑且帶著幾分甜蜜，非常可愛。

▲▼關曉彤。（圖／翻攝自微博／鹿晗、愛奇藝／《王牌對王牌》）

▲關曉彤嬌羞傻笑。（圖／翻攝自愛奇藝／《王牌對王牌》）

節目播出後，也在微博上掀起不少熱議，粉絲大讚關曉彤非常可愛，「聽到男友名字，莫名傻笑，好甜啊」、「關曉彤嚇得嘴都抖了一下，好可愛」。但也有部分網友笑虧：「大老師跟鹿晗才是一對吧，到哪裡都不忘對方」、「大老師是鹿晗的真愛粉吧，狂cue！」

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鹿晗, 關曉彤, 王牌對王牌

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