女星離婚後秘產第三胎！　認愛隔3月…男友「被迫認當爸」

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星何潔以歌唱比賽《超級女聲》走紅，與男演員赫子銘離婚後，一肩扛起照顧一對兒女的責任，年初剛認愛鼓手刁磊，沒想到男方朋友圈內容截圖流出，上面出現新生小寶寶的照片，意外爆出她已秘密產下第三胎，對此她27日也在微博上分享全家福，大方認了產下第三胎一事。

▲何潔認了已經生下第三胎。（圖／翻攝自微博／何潔、刁磊）

何潔1月剛認愛鼓手刁磊，強調自己的上一段感情已經在2016年分居結束，稱自己並沒有婚內出軌，也未插足他人婚姻：「現在在新的感情中，私人生活本無心驚擾大眾，謝謝各位關心。」認了與刁磊戀愛中，沒想到時隔不到3個月，男方朋友圈內容遭曝光，上面滿滿都是他與新生兒的合照，發文中也滿是為人父的喊話，意外爆出兩人已經有了愛情結晶，是個女寶寶。

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▲何潔與前夫育有一兒一女。（圖／翻攝自微博／何潔）

對此，刁磊27日在微博上公開當爸消息，「是的，我很愛何潔，有寶貝，我們也很珍惜！」原本想保持低調，沒想到卻意外被曝光，於是兩人決定公開，他也強調往後將會照顧好家庭：「做個好父親這件事，我會一直學習、進步！我們現在生活非常幸福，我會盡自己所能，照顧好她和幾個孩子，做他們的依靠。」

▲刁磊在微博認了當爸喜訊。（圖／翻攝自微博／刁磊）

隨後，何潔也轉發了刁磊的發文，並曬出一張一家五口的全家福，畫面中一家人都笑得非常開心，看起來非常有愛，她在發文中幸福地寫道：「你種田來我織布；你打鼓來我唱歌…。」甜蜜喊話閃瞎眾人，粉絲也紛紛在留言中送上祝福：「希望你這次真的可以獲得幸福」、「恭喜，希望你們可以白頭偕老！」

▲刁磊、何潔發文。（圖／翻攝自微博／刁磊、何潔）