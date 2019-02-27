接送小孩校門口驚見「國際級男神」　網友爽翻：離我好近！

記者傅家妤／綜合報導

有網友日前曝光了一段影片，稱送小孩到學校時，意外在校門口碰見了一位男神，這名男神打扮親民、戴著鴨舌帽依舊擋不住明星光芒，他就是吳彥祖，網友透露當時吳彥祖似乎也是送女兒上學，他看著女兒的眼裡滿是寵溺，父愛爆棚。

▲網友送小孩到幼稚園巧遇吳彥祖。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

吳彥祖擁有俊俏五官，以及高挑精壯身材，是許多人心目中的經典男神代表，近年來他的演藝事業更上一層樓，與馮德倫一起擔任監製和動作導演推出美劇《荒原》，至今已經拍了三季，成功進軍國際。不僅事業得意，家庭生活也非常美滿，他與混血女模Lisa.S於2010年完婚，育有一個女兒Raven（吳斐然），一家都非常有愛。

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▲網友曬出巧遇吳彥祖畫面。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

近日有網友透露，在美國加州奧克蘭（Oakland）某家幼兒園校門口捕獲吳彥祖，從網路上曝光的畫面可以看到，當時吳彥祖身穿黑灰色運動外套，戴著鴨舌帽站在校門口，而女兒Raven在他前方，快速地從校門口衝進教室，他看著女兒的神情一臉寵溺，眼睛幾乎不曾從女兒身上移開，邊走還不忘叮囑對方事情，語氣非常溫柔。

畫面曝光後，不少網友都直呼非常羨慕，紛紛大讚吳彥祖非常帥氣，女兒也完美遺傳了夫妻倆的優良基因，身材也非常高挑，「這小女孩長大一定很漂亮」、「女兒好可愛」，意外掀起不少熱議。

▲吳彥祖不時會在IG上曬出與女兒的相處日常。（圖／翻攝自IG／吳彥祖）

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