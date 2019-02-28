Selina爸媽舊照曝光！　年輕任媽「根本任容萱」五官神複製

記者傅家妤／綜合報導

Selina（任家萱）與妹妹任容萱近來一起參加陸綜《女兒們的戀愛》，任爸也一起參加，在棚內觀察女兒們與男嘉賓約會。在最新一期節目中，Selina吐槽老爸長得不怎麼樣，而且很害羞，認為對方與高顏值媽媽不般配，任爸最後為了證明自己也是帥哥，特別曝光了2張舊照，讓人笑翻。

▲Selina與妹妹任容萱五官與年輕時的任媽非常相似。（圖／翻攝自Faccebook／Selina、秒拍／《女兒們的戀愛》）

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Selina在節目中與配對男嘉賓張軒睿一起去吃牛肉麵，在閒聊時，她提及爸媽年輕時是大學班對，「然後我就覺得很妙，我看過我爸以前的樣子，然後也看過我媽以前的照片，不知道為什麼我媽會喜歡我爸，他看起來也沒有特別帥，又像他講的又那麼閉俗（害羞／內向），肯定也不是風雲人物。」認為媽媽條件很好，應該可以找到比爸爸好很多的男人。





▲Selina一臉嫌棄地吐槽爸爸。（圖／翻攝自秒拍／《女兒們的戀愛》）

在棚內聽著這一切的任爸也無奈不已，但他忍不住為自己辯駁：「女兒說的當然不是真實的，想當初年輕的時候，我也是帥哥一枚好不好！」隨後還曝光了2張與老婆年輕時的舊照，其中一張還是兩人的婚紗照。

▲任爸在節目中曝光2張年輕時的舊照。（圖／翻攝自秒拍／《女兒們的戀愛》）

最引人注目的是，任媽媽年輕時，真的就像Selina所說的一樣非常漂亮，不僅擁有一雙大眼睛，鼻子也很挺，五官幾乎就像是與兩個女兒複製貼上般，尤其直長髮秀氣模樣，幾乎與任容萱長得一模一樣，像是雙胞胎姐妹般，非常相似。

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