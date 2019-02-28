ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Selina爸媽舊照曝光！　年輕任媽「根本任容萱」五官神複製

記者傅家妤／綜合報導

Selina（任家萱）與妹妹任容萱近來一起參加陸綜《女兒們的戀愛》，任爸也一起參加，在棚內觀察女兒們與男嘉賓約會。在最新一期節目中，Selina吐槽老爸長得不怎麼樣，而且很害羞，認為對方與高顏值媽媽不般配，任爸最後為了證明自己也是帥哥，特別曝光了2張舊照，讓人笑翻。

▲Selina、任容萱。（圖／翻攝自秒拍／《女兒們的戀愛》、Faccebook／Selina）

▲Selina與妹妹任容萱五官與年輕時的任媽非常相似。（圖／翻攝自Faccebook／Selina、秒拍／《女兒們的戀愛》）

請繼續往下閱讀...

Selina在節目中與配對男嘉賓張軒睿一起去吃牛肉麵，在閒聊時，她提及爸媽年輕時是大學班對，「然後我就覺得很妙，我看過我爸以前的樣子，然後也看過我媽以前的照片，不知道為什麼我媽會喜歡我爸，他看起來也沒有特別帥，又像他講的又那麼閉俗（害羞／內向），肯定也不是風雲人物。」認為媽媽條件很好，應該可以找到比爸爸好很多的男人。

▲Selina、任容萱。（圖／翻攝自秒拍／《女兒們的戀愛》、Faccebook／Selina）

▲Selina、任容萱。（圖／翻攝自秒拍／《女兒們的戀愛》、Faccebook／Selina）

▲Selina一臉嫌棄地吐槽爸爸。（圖／翻攝自秒拍／《女兒們的戀愛》）

在棚內聽著這一切的任爸也無奈不已，但他忍不住為自己辯駁：「女兒說的當然不是真實的，想當初年輕的時候，我也是帥哥一枚好不好！」隨後還曝光了2張與老婆年輕時的舊照，其中一張還是兩人的婚紗照。

▲Selina、任容萱。（圖／翻攝自秒拍／《女兒們的戀愛》、Faccebook／Selina）

▲任爸在節目中曝光2張年輕時的舊照。（圖／翻攝自秒拍／《女兒們的戀愛》）

最引人注目的是，任媽媽年輕時，真的就像Selina所說的一樣非常漂亮，不僅擁有一雙大眼睛，鼻子也很挺，五官幾乎就像是與兩個女兒複製貼上般，尤其直長髮秀氣模樣，幾乎與任容萱長得一模一樣，像是雙胞胎姐妹般，非常相似。

►觀看Selina吐槽任爸請點這裡

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

推薦閱讀

錄《跑男》輸了…爆出手「打Angelababy巴掌」　女星回應了

關曉彤一聽到「鹿晗」表情秒切換！　傻眼2秒…嬌羞笑開了

貝克漢分出12億豪宅　打造「私人空間」給布魯克林談戀愛！

Mia剪短髮了！　楊銘威曬「女兒4連拍」：越來越像我啦

分合9年沒結果…雷神弟「家燒毀那一刻」　麥莉決定嫁他！

小S摔車臉著地…老公秒拍照！　背後原因讓全車笑翻

鍾楚曦錄《跑男》輸了打她？　Angelababy「抱抱」洩姐妹情

小鬼上《偶練》辛酸曝光！　媽心疼「他深夜偷躲廁所爆哭」

男同志求婚選「泰勒絲的歌」　訂婚派對上…本尊現身Live彈唱！

白百何前夫吸毒遭逮後首露面！　「臉圓一圈」變胖了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　網友爽翻：離我好近！

女孩搭長途巴士…轉頭看男神坐旁邊！　他喊累「肩膀借一下」靠著睡了

小優慶生「邪惡視角」自拍！上半身穿這樣　網暴動：犯規

Selina放天燈見火慌了！　被張軒睿「體貼舉動」安撫淪陷：有安全感

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！　BO妞一個動作…爸爸網友嚇到心臟停

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀了3年情

朴信惠一刀剪掉20公分！　「激短髮+空氣瀏海」萌炸

宋仲基汶萊素顏被捕獲！　粉絲近距離看偶像：皮膚也太好

快訊／勝利親赴警局！遭大陣仗包圍：我會誠實接受調查

李光洙早知「戀愛報導會曝光」　劉在錫目睹逼問現場：我偷捏大腿

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Selina, 任容萱, 女兒們的戀愛

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Selina爸媽舊照曝光！　年輕任媽「根本任容萱」五官神複製
  2. 專訪／「阿金」陳柏融傻萌圈粉！交往張予曦2年告白竟問：你喜歡我嗎
  3. 竹內結子爆再婚！　對象是小4歲同門師弟「辦完登記了」
  4. 蕭敬騰狂粉Yuki使家族蒙羞　斷絕父女關係：想重新開始做回一個普通人
  5. 男星性侵女按摩師遭押26天獲釋！　受害者堅不和解…日媒：坐牢挫咧等
  6. 小優慶生「邪惡視角」自拍！上半身穿這樣　網暴動：犯規
  7. 奧蘭多求婚太緊張　口袋硬拔出求婚戒「啪一聲」衣服破了！
  8. 高雲翔涉性侵滯留澳洲1年！　搭電車趴趴走「電子腳鐐消失」
  9. 宋仲基汶萊素顏被捕獲！　粉絲近距離看偶像：皮膚也太好
  10. Selina放天燈見火慌了！　被張軒睿「體貼舉動」安撫淪陷：有安全感

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366