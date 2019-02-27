被路人叫住…當他面喊「我喜歡王俊凱！」　王源高EQ化尷尬

記者傅家妤／綜合報導

大陸男團「TFBOYS」成員王源近來參與新陸綜《哈哈農夫》錄製，日前現身某農村被網友捕獲，他騎著腳踏車正前往目的地，沒想到途中被路人叫住，對方當著他的面大喊：「我喜歡王俊凱！」面對這種情況，他不但沒有生氣，反而親切回應，高EQ被眾人讚爆。





▲路人當王源的面喊：「我喜歡王俊凱」。（圖／翻攝自微博／TFBOYS）

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《哈哈農夫》是新一檔真人秀綜藝節目，主要是讓明星可以到農村體驗漁夫、牧民、果農等當地人純樸生活，固定嘉賓分別為賈乃亮、楊超越、金瀚以及王源，往後每一期也將邀請嘉賓一起體驗，節目預計將在3月1日開播，目前也已經在錄製中。

▲粉絲捕獲王源錄製《哈哈農夫》。（圖／翻攝自秒拍／《新浪綜藝》）

近日有網友在大陸某村莊捕獲《哈哈農夫》的錄製團隊，並將巧遇王源、楊超越等人的畫面曝光，只見4人正騎著腳踏車前往某處，身穿白色羽絨服的王源騎在最後面，途中卻被一名路人叫住，對方直接當他面喊：「王源，我喜歡王俊凱！」雖然對方並非自己的粉絲，但王源還是非常大方地回以微笑，還特別空出手、轉身比了個讚：「漂亮！」

▲王源對該喊話粉絲比讚。（圖／翻攝自秒拍／《新浪綜藝》）

該片段在微博上引起瘋傳，大部分網友都認為該名路人非常沒有禮貌：「追私影響節目拍攝，還不尊重人，真的很過分」、「真的很不尊重人，不能因為王源脾氣好，就這樣欺負人吧」，也有不少人大讚王源EQ非常高：「雖然王源機智化解了尷尬，但喊話的應該檢討一下吧」、「王源真的很有氣度」，掀起不少熱議。

▲網友留言。（圖／翻攝自微博／《新浪綜藝》）

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