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男同志求婚選「泰勒絲的歌」　訂婚派對上…本尊現身Live彈唱！

記者傅家妤／綜合報導

小天后泰勒絲（Taylor Swift）一向都非常寵愛粉絲，甚至還與自己的粉絲變成了好友，近來她就現身同志好友兼粉絲的訂婚派對上，甚至還獻唱了一對新人在求婚儀式上所用的背景歌曲，讓對方2人感動不已，她的出現也讓派對上歡呼聲不斷。

▲泰勒絲。（圖／翻攝自IG／Alexander Goldschmidt）

▲泰勒絲現身男同志訂婚典禮上。（圖／翻攝自IG／Alexander Goldschmidt）

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該男粉絲Alexander Goldschmidt與泰勒絲不僅僅是粉絲與偶像的關係，兩人也是多年的朋友，近日他在IG上曬出與男友訂婚的畫面，只見泰勒絲身穿藍色花裙，嘴上塗著一抹鮮紅色唇膏，拿著吉他站在一對新人身邊，畫面非常有愛。

▲泰勒絲。（圖／翻攝自IG／Alexander Goldschmidt）

▲Alexander在求婚時選用了泰勒絲的歌曲。（圖／翻攝自IG／Alexander Goldschmidt）

影片中，Alexander介紹泰勒絲出場：「這是個秘密，有一個人（感覺上像是）參與了這一切。」一說完，泰勒絲從旁走出，現場隨即掀起一陣歡呼聲，而泰勒絲也為他們自彈自唱了一首《King of My Heart》。

▲泰勒絲自彈自唱。（影片／取自IG／Alexander Goldschmidt，如遭刪除請見諒。）

後來，Alexander在發文中解釋，《King of My Heart》其實是他在向另一半求婚時，在車上播放著的背景音樂，該首歌曲對兩人來說非常重要，他還特別向泰勒絲道謝：「我真的不知道該怎麼感謝妳，幫助我讓這一天變得這麼特別！」據悉Alexander Goldschmidt是一家數位媒體公司的董事之一，而男友則Ross則是一名製作人，Alexander一直以來都是泰勒絲多年的忠實歌迷。

▲泰勒絲。（圖／翻攝自IG／Alexander Goldschmidt）

▲Alexander不僅是泰勒絲的好友，也是多年的忠實粉絲。（圖／翻攝自IG／Alexander Goldschmidt）

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