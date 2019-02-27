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奧蘭多求婚太緊張　口袋硬拔出求婚戒「啪一聲」衣服破了！

記者傅家妤／綜合報導

美國女歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）在西洋情人節（14日），和男友奧蘭多布魯（Orlando Bloom）訂婚，小倆口歷經分分合合，3年戀情終於有情人終成眷屬，大家也為他們感到開心不已。近日凱蒂佩芮在上節目，透露未婚夫是在直升機上求婚，奧蘭多布魯還一度太緊張，在掏出戒指的那一刻，不小心把衣服撕破了。

▲▼奧蘭多布魯、凱蒂佩芮。（圖／翻攝自YouTube／《吉米夜現場》、IG／凱蒂佩芮）

▲奧蘭多布魯在情人節當天向凱蒂佩芮求婚。（圖／翻攝自IG／凱蒂佩芮）

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凱蒂佩芮近日登上訪談節目《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live），與主持人分享不少訂婚的事情，其中她提及在奧蘭多布魯求婚前，就曾暗示過對方自己想要的戒指款式，不過對於奧蘭多布魯要如何求婚，她完全不知道，直到對方單膝下跪那一刻，才知道「他要求婚了。」

▲▼奧蘭多布魯、凱蒂佩芮。（圖／翻攝自YouTube／《吉米夜現場》、IG／凱蒂佩芮）

▲凱蒂佩芮上節目開心分享訂婚喜悅。（圖／翻攝自YouTube／《吉米夜現場》）

凱蒂佩芮透露，在情人節那天，奧蘭多布魯帶她去用餐，原以為飯後是要一起去逛藝術展，但最後她卻被帶到一架直升機前方，「他在直升機上叫我嫁給他，我們之後在一個天台降落，我的家人、朋友也都在，他真的做得很好。」

▲▼奧蘭多布魯、凱蒂佩芮。（圖／翻攝自YouTube／《吉米夜現場》、IG／凱蒂佩芮）

▲凱蒂佩芮秀出求婚戒。（圖／翻攝自YouTube／《吉米夜現場》）

不過凱蒂佩芮也出賣了奧蘭多布魯在求婚時發生的糗事，「最好笑的是直升機上有一瓶香檳，他把戒指藏在上衣的口袋，還準備了一封情書，上面寫滿了他想對我說的話！」奧蘭多布魯原想趁她專心看情書時，悄悄地拿出戒指求婚，沒想到戒指盒太大了，卡在了外套口袋裡，凱蒂佩芮形容當時的狀況：「在拿出戒指的時候，他的手肘撞倒了香檳杯，我聽到各種打翻香檳、杯子破掉的聲音，他還把衣服口袋扯破了，當下我就假裝『我只是在看你給我的情書，我知道你沒有在做任何事情』。」笑翻眾人。

▲▼奧蘭多布魯、凱蒂佩芮。（圖／翻攝自YouTube／《吉米夜現場》、IG／凱蒂佩芮）

▲奧蘭多布魯把凱蒂佩芮的家人、朋友都邀到天台上，見證兩人的幸福。（圖／翻攝自臉書／Mary Hudson）

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凱蒂佩芮, Katy Perry, 奧蘭多布魯, Orlando Bloom

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