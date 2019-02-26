4歲女兒：爸爸我太想你了！　鄧超「看完對話」淚崩

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星鄧超與孫儷結婚7年多，育有6歲兒子「等等」及4歲女兒「小花」，顧家的他平時經常會抽時間陪伴家人，兒女假日時也會帶著全家人出遊，非常注重親子時光。近日忙於拍戲的他，離開家裡太久，4歲女兒因太想念爸爸，特別傳訊給他：「爸爸，我太想你！」看到這裡鄧超也忍不住哭了。

▲4歲小花因太想念爸爸，傳訊內容逼哭鄧超。（圖／翻攝自微博／鄧超、孫儷）

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鄧超25日晚間在微博上曬出與女兒的對話截圖，只見4歲的小花傳訊給他稱，因為太想念他了，連作夢都夢見了爸爸：「在夢裡面我找不到你都哭了，然後我用我的iPad打電話，你都沒接。」字裡行間全都是對爸爸的思念之情，鄧超隨即在底下回了數個淚流滿面的表情符號，似乎也非常心疼女兒。

▲鄧超曝光與女兒的對話截圖。（圖／翻攝自微博／鄧超）

不過小花還是非常懂事，得知鄧超在工作，還主動讓步：「爸爸在工作，大家在工作，下班給你打電話。」可見她年紀雖小，卻非常貼心，還與爸爸約定要在夢中通話：「我們做夢的時候，你可以給我電話嗎？」不少網友看了父女倆的對話截圖，紛紛大讚小花妹妹非常可愛，「小花妹妹也太貼心了吧」、「父女倆也太甜了吧」、「小花真的好懂事」，意外掀起不少熱議。

▲鄧超與女兒的感情非常好。（圖／翻攝自微博／孫儷、鄧超）

事實上，4歲的小花一直都非常黏爸爸，先前鄧超曾曬出一段與女兒道別的影片，並喊話要息影，原來是小花送他出門的時候，一直摟著他不放，而且哭得非常傷心，緊緊抱著他不肯鬆手，聽到「爸爸要去上班了」，哭著拒絕，足見父女倆的好感情。

▲小花過去曾因不捨得爸爸出門上班，哭得非常傷心。（圖／翻攝自微博／鄧超）