Mia剪短髮了！　楊銘威曬「女兒4連拍」：越來越像我啦

記者傅家妤／綜合報導

男星楊銘威與老婆方志友結婚3年多，育有女兒Mia和兒子Sunny，一家四口幸福美滿，小倆口不時也會在社群網站上曬出兒女成長的點滴，近日楊銘威在IG上透露，女兒剪頭髮了，還接連PO出了4張萌照，Mia頂著新髮型的模樣，讓不少網友驚嘆：「完全小方志友！」

▲Mia原本頭髮留到及腰長度。（圖／翻攝自IG／楊銘威）

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楊銘威在IG限時動態上曬出Mia的近照，開心表示自己終於成功說服女兒剪頭髮了，只見Mia身穿黑白條紋上衣，綁著小馬尾，非常認真地看著前方。隨後楊銘威還加碼一連曬出了4張Mia的特寫照，眉上短瀏海被剪得更短了，而後面原本及腰長髮，直接被一刀切到過肩長度，看來真的剪掉了不少。

▲楊銘威成功說服女兒剪了頭髮。（圖／翻攝自IG／楊銘威）

而Mia似乎沒有因為長髮被剪短而心情不好，反而看起來非常愉悅，對著鏡頭做出各種搞怪表情，時而瞪大眼睛嘟嘴，時而手捧臉蛋，露出皺眉神情，甚至還瞇著眼、誇張地露齒笑，可愛且逗趣。爸爸楊銘威也忍不住自豪地表示：「是不是越來越像我啦！」

▲Mia對鏡頭做出各種搞怪表情。（圖／翻攝自IG／楊銘威）

不少網友看了以後，紛紛大讚Mia非常可愛，連曾之喬也被釣出留言猛誇︰「最後一張太可愛啦！」但是大部分網友都認為剪了短髮的Mia長得比較像方志友：「像媽媽，好可愛喔」、「好可愛，遺傳媽媽欸」，也有不少人笑言，Mia搞怪的部分才比較像楊銘威，意外掀起不少熱議。

▲網友認為Mia長得比較像媽媽方志友。（圖／翻攝自Facebook／方志友、IG／楊銘威）