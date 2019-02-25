ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Mia剪短髮了！　楊銘威曬「女兒4連拍」：越來越像我啦

記者傅家妤／綜合報導

男星楊銘威與老婆方志友結婚3年多，育有女兒Mia和兒子Sunny，一家四口幸福美滿，小倆口不時也會在社群網站上曬出兒女成長的點滴，近日楊銘威在IG上透露，女兒剪頭髮了，還接連PO出了4張萌照，Mia頂著新髮型的模樣，讓不少網友驚嘆：「完全小方志友！」

▲▼Mia。（圖／翻攝自Facebook／方志友、IG／楊銘威）

▲Mia原本頭髮留到及腰長度。（圖／翻攝自IG／楊銘威）

請繼續往下閱讀...

楊銘威在IG限時動態上曬出Mia的近照，開心表示自己終於成功說服女兒剪頭髮了，只見Mia身穿黑白條紋上衣，綁著小馬尾，非常認真地看著前方。隨後楊銘威還加碼一連曬出了4張Mia的特寫照，眉上短瀏海被剪得更短了，而後面原本及腰長髮，直接被一刀切到過肩長度，看來真的剪掉了不少。

▲▼Mia。（圖／翻攝自Facebook／方志友、IG／楊銘威）

▲▼Mia。（圖／翻攝自Facebook／方志友、IG／楊銘威）

▲楊銘威成功說服女兒剪了頭髮。（圖／翻攝自IG／楊銘威）

而Mia似乎沒有因為長髮被剪短而心情不好，反而看起來非常愉悅，對著鏡頭做出各種搞怪表情，時而瞪大眼睛嘟嘴，時而手捧臉蛋，露出皺眉神情，甚至還瞇著眼、誇張地露齒笑，可愛且逗趣。爸爸楊銘威也忍不住自豪地表示：「是不是越來越像我啦！」

▲▼Mia。（圖／翻攝自Facebook／方志友、IG／楊銘威）

▲Mia對鏡頭做出各種搞怪表情。（圖／翻攝自IG／楊銘威）

不少網友看了以後，紛紛大讚Mia非常可愛，連曾之喬也被釣出留言猛誇︰「最後一張太可愛啦！」但是大部分網友都認為剪了短髮的Mia長得比較像方志友：「像媽媽，好可愛喔」、「好可愛，遺傳媽媽欸」，也有不少人笑言，Mia搞怪的部分才比較像楊銘威，意外掀起不少熱議。

▲▼Mia。（圖／翻攝自Facebook／方志友、IG／楊銘威）

▲▼Mia。（圖／翻攝自Facebook／方志友、IG／楊銘威）

▲網友認為Mia長得比較像媽媽方志友。（圖／翻攝自Facebook／方志友、IG／楊銘威）

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

推薦閱讀

路人搬重物險掉落！黃景瑜「2次直接無視」　女星出手幫反挨罵

艾薇兒認愛了！　親揭與億萬小開「交往時間點」

小辣椒宣布從漫威宇宙退休！　掰了11年鋼鐵人CP

任賢齊砸錢投資《跑馬》　虧片酬「還堅持拍下去」原因曝光　

邱淑貞女兒消失2年變名模！　19歲「蛻變小女人」登時裝周

潘瑋柏虧「滑板車都比妳高」　鄧紫棋回嗆5字…網笑哭

漂亮姐姐手拿開…一看竟是「情歌男神」！　百萬網友跪了

單親家長大…被看衰「給不了人幸福」　陳學冬罕見揭心聲

1個月吃飯花掉4.5萬！　9歲星二代「手鍊價曝光」衝熱搜冠軍

竇靖童2門牙全斷一半！　爽曬照撞臉《火影忍者》的他

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫安佐脫魯！新對象「撞臉子瑜」超萌真面目曝光　羞到臉爆紅：她是我的菜

Ella成功了！快嘴飆完《你要的全拿走》還超輕鬆　網驚：比林俊傑羅志祥都強

《延禧》吳謹言、洪堯親密照流出！　相機螢幕疑反射「接吻畫面」

梁云菲穿超兇比基尼洗車！　一彎腰…網友全暴動了

公婆用手狂彈兒子小GG！新手媽崩潰阻止　婆婆「恐怖回答」讓她發毛

熱褲拖鞋妹「美腿全露」逛夜市！　衝正面一看…是「TWICE 3門面女神」

《皇后品格》彩蛋結局公開！「帝后CP成真」劇迷敲碗續集

安啾遭罵「長得不好看」首吐心聲！　一句話讓Joeman狂讚有家教

錄《跑男》輸了…爆出手「打Angelababy巴掌」　女星回應了

白百何前夫吸毒遭逮後首露面！　「臉圓一圈」變胖了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Mia, 楊銘威, 方志友

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 曾莞婷罕見頂「張菲捲髮」入鏡！　新造型曝光…網友全看傻
  2. 蔣勁夫沉默2個月發文！　稱家暴事件是「餿包子」：我已吞下去
  3. Mia剪短髮了！　楊銘威曬「女兒4連拍」：越來越像我啦
  4. 開車中目睹「路人從橋上跳下」！　黃雨欣嚇壞：這輩子最驚悚一天
  5. 張藝興「後背重摔6次」表情痛苦　認真Boy讓粉絲好心疼
  6. 鍾楚曦錄《跑男》輸了打她？　Angelababy「抱抱」洩姐妹情
  7. 安啾遭罵「長得不好看」首吐心聲！　一句話讓Joeman狂讚有家教
  8. Ella成功了！快嘴飆完《你要的全拿走》還超輕鬆　網驚：比林俊傑羅志祥都強
  9. 古巴遇到「EXO粉絲團站長」　柳俊烈：Suho是我朋友！
  10. 白百何前夫吸毒遭逮後首露面！　「臉圓一圈」變胖了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366