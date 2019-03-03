《頭文字D》隔14年3人合體！　余文樂同框周杰倫「還有他」

記者傅家妤／綜合報導

由知名日本漫畫改編的電影港版《頭文字D》集結了周杰倫、余文樂及陳冠希等人，雖然電影上映至今已經過去了14年，但片中演員早已結下深厚友誼，尤其是余文樂及周杰倫不時都會聚在一起，不過這次兩人聚會，還找來了另一名主演，罕見3人合體，瞬間掀起網友熱議。

▲《頭文字D》2005年上映後，討論度極高。（圖／《頭文字D》劇照）

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余文樂3日晚間在IG上PO出一張3人合照，並在發文中開心寫下：「頭文字D聚會！」畫面中3人似乎在一家餐廳內聚餐，余文樂身穿牛仔外套，斜靠在餐桌上，周杰倫則是坐在餐桌的另一段，對著鏡頭反手比YA，另外一位就是在《頭文字D》中飾演「岩城清次」的劉畊宏。





▲余文樂分享聚會照。（圖／翻攝自IG／余文樂）

雖然劉畊宏與余文樂分別都是周杰倫的好友，但3人自2005年電影上映以來，鮮少有同框的機會，因此這次難得3人合體，也讓網友激動不已，不少人紛紛喊話希望可以看到陳冠希加入，也有影迷敲碗要他們趕快拍續集，掀起不少熱議。

▲導演麥兆輝先前在受訪時曾表示「不會再拍《頭文字D》續集」。（圖／記者張一中攝）

事實上，《頭文字D》的導演之一麥兆輝先前接受《ETtoday星光雲》獨家專訪時，曾回應拍攝續集一事，他稱雖然時隔14年，拍攝技術已經比當年好太多了，但是他和另一名導演劉偉強都確定不再發展續集，坦言：「再拍也是毀了經典而已，那幹嘛拍？」