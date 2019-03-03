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小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　帳棚內畫面曝光…網一看：臉紅了

記者劉宜庭／綜合報導

《綜藝玩很大》自播出後深受觀眾喜愛，除了錄製內容之外，嘉賓人選也是每一集眾所矚目的焦點。近來，節目前往馬來西亞檳城錄外景，找來女神們報到，包括元元（吳婕安）、潘映竹、小嫻（黃瑜嫻）和邵岱兒，4人各自和男星組成CP闖關，製造出另類的效果及看點。

▲小嫻在《玩很大》和馬國賢組成CP。（圖／翻攝自小嫻臉書）

▲《綜藝玩很大》日前飛往馬來西亞檳城錄影。（圖／翻攝自小嫻臉書）

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▲小嫻在《玩很大》和馬國賢組成CP。（圖／翻攝自小嫻臉書）

▲小嫻陸續分享錄影花絮照。（圖／翻攝自小嫻臉書）

在《玩很大》中，小嫻抽到和馬國賢組成CP，被吳宗憲調侃是「雙ㄒㄧㄢˊ之戀」，雙方在螢光幕前的逗趣互動，也製造出不少笑點。節目播出後，她於3日透過社群網站發文，分享錄影花絮，曬出一系列與馬國賢在帳棚內同床共枕的合照，2人躺在一張床上，頓時散發出超強烈CP感，她則在文中大方寫道：「高調共枕眠。」

▲小嫻在《玩很大》和馬國賢組成CP。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

▲小嫻在《玩很大》和馬國賢組成CP。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

▲小嫻在《玩很大》和馬國賢組成CP。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

此外，男星博焱也是該集嘉賓之一，由於過去在《女兵日記》中，他飾演「周學文」一角，如今在節目中，與該劇主演小嫻又碰頭，於是當女方和馬國賢組CP躺帳棚時，他也特地前往關心查看，3人也開心合影，讓小嫻開玩笑形容是「新歡舊愛同帳篷」。

▲小嫻在《玩很大》和馬國賢組成CP。（圖／翻攝自小嫻臉書）

▲博焱（左起）現身馬國賢和小嫻的帳棚，3人開心合影。（圖／翻攝自小嫻臉書）

▲小嫻在《玩很大》和馬國賢組成CP。（圖／翻攝自小嫻臉書）

▲小嫻在《玩很大》和馬國賢組成CP。（圖／翻攝自小嫻臉書）

▲和小嫻「同床共枕眠」，馬國賢被網友發現臉紅了。（圖／翻攝自小嫻臉書）

引人注意的是，小嫻除了穿著背心，近距離和馬國賢躺床，不少眼尖網友注意到，男方不知是否因為太害羞了，臉上明顯漲紅，一系列「偽情侶」合照，讓許多人乍看之下，差點信以為真，畫面也吸引大票粉絲留言驚呼，「臉紅了，好害羞」、「已羨慕國賢哥」、「國賢哥也太幸福了吧？超羨慕」，在網路上意外掀起一陣熱議。

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小嫻, 馬國賢, 玩很大, 綜藝玩很大

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