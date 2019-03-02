孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

記者劉宜庭／綜合報導

孫安佐2日從下午3點開始，和館長進行了一連串的健身重訓，還全副武裝打起格鬥。當晚，雙方也一起在直播鏡頭前聊天，除了分享一整天訓練下來的感想，他也透露，2人PK的過程中，自己雖然被打得很慘，但仍不斷往前衝，「我絕對不能縮，縮的話氣勢就沒了。」

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▲館長2日同框孫安佐一起訓練。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）



孫安佐2日下午在IG限時動態發文，曬出自己全副武裝，戴上拳擊格鬥的頭套、手套等護具，準備和館長PK。雖然對戰畫面尚未曝光，要等到之後剪成影片才能觀看，但雙方當晚現身直播，分享當時情況，孫安佐面露興奮地說：「被打的時候真的很帶感。」

▲孫安佐PK館長。（圖／翻攝自孫安佐Instagram）



孫安佐坦言，自己被打得很慘，導致腳都快站不起來。或許是因為初次體驗格鬥，經驗不足的他笑說，「我自己都不太確定，自己在打什麼地方。」館長坦言，原本打算要派徒弟去打，最後是在孫安佐的要求下，才親自上場。

館長透露，孫安佐的雙腳都被他各踢了一下，直播時，還不忘關心對方臉有沒有受傷，發現孫安佐右眼出現「黑輪」瘀青，對方則回說，「一點點，還可以。」不過，館長隨後也亮出手臂說，「我被你打傷了。」一番言論一出，讓眾人可想而知，雙方PK過程應十分激烈，也讓粉絲驚訝不已。

此外，孫安佐透露，是在剛升上高一、大約15至16歲時，才開始接觸健身，他認為，「男生只有腹肌真的不行，要全部都要有才厲害阿。」他表示，會繼續鍛鍊下去，以後也想挑戰健美比賽，「我相信我只要給夠多的時間還是OK的。」至於心目中完美的體態，他表示不追求腹肌，下秒伸手摸了摸館長的手臂，忍不住驚嘆：「當然是這裡越大越好阿。」

▲孫安佐同框館長直播，伸手摸對方的手臂肌。（圖／翻攝自直播平台《金剛》）