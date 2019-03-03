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華南銀演唱會「5嘉賓全是大咖」　阿妹小巨蛋嗨翻1萬人：全場跳起來

娛樂中心／綜合報導

張惠妹（阿妹）2015年4月登上小巨蛋舉辦《烏托邦》演唱會，卻因為造成地面震動不斷，引起附近居民抗議，當時一度禁唱招牌歌曲《三天三夜》，也傳出因此被小巨蛋「封殺」列為黑名單。如今，她第4度「偷渡」小巨蛋舞台飆唱，期間更忍不住喊出：「全場跳起來！」讓現場1萬人嗨翻。

▲韋禮安曬出3日登上小巨蛋演唱的照片。（圖／翻攝自韋禮安臉書）

▲韋禮安曬出3日登上小巨蛋演唱的照片。（圖／翻攝自韋禮安臉書）

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華南銀行於3日在台北小巨蛋舉行「守護初衷，勇敢造夢」演唱會，且限定僅有員工能參與，日前更在官網發出聲明，並未透過任何管道對外販售入場券，呼籲外界勿受騙。

這場演唱會卡司陣容強大，據《蘋果日報》報導，除了有田馥甄、韋禮安、鼓鼓以及壓軸登場的五月天，久未出現在小巨蛋的阿妹，如今也現身飆唱多首嗨歌，她坦言很興奮，雖然不能唱《三天三夜》，但喊話台下觀眾仍能跟著唱跳、動一動，讓氣氛炒到最高點，還忍不住脫口：「全場跳起來！」

▲Hebe、鼓鼓、五月天也是華南銀行演唱會表演嘉賓。（圖／翻攝自Hebe、鼓鼓臉書）

▲Hebe、鼓鼓、五月天也是華南銀行演唱會表演嘉賓。（圖／翻攝自五月天臉書）

▲Hebe、鼓鼓、五月天也是華南銀行演唱會表演嘉賓。（圖／翻攝自Hebe、鼓鼓、五月天阿信臉書）

事實上，張惠妹自2015年被列「阿妹條款」後，就未在小巨蛋舉辦個人演唱會。不過，這4年以來，她仍藉著不同形式「偷渡」登上小巨蛋舞台，包括擔任頑童、周杰倫（周董）演唱會嘉賓，以及台視於除夕舉辦特別節目《2018超級巨星紅白藝能大賞》，如今是她第4次登上小巨蛋舞台，也意外掀起外界熱議。

▲張惠妹過去在小巨蛋舉辦演唱會被附近居民投訴。（圖／翻攝自張惠妹臉書）

▲張惠妹過去在小巨蛋舉辦演唱會被附近居民投訴。（圖／翻攝自張惠妹臉書）

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關鍵字

阿妹, 張惠妹, 小巨蛋, 五月天, 田馥甄, 韋禮安, 鼓鼓

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