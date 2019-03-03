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林明禎模特兒親姊顏值爆表！　母女3人穿旗袍「豐滿胸型全露」

記者劉宜庭／綜合報導

藝人林明禎擁有天使臉蛋，及32E、22吋腰的魔鬼身材，陽光甜美形象深植人心，是許多人心目中的女神。她過去就曾曝光模特兒親姊的美照，當時就讓不少粉絲驚豔不已，前陣子飛回馬來西亞度假時，姊妹倆一起穿上緊身旗袍，讓前凸後翹的好身材一覽無遺，一家都有著美女基因，也意外成為眾人關注焦點。

▲林明禎模特兒親姊顏值爆表！　母女3人穿旗袍「豐滿胸型全露」。（圖／翻攝自林明禎Instagram）

▲林明禎模特兒親姊顏值爆表！　母女3人穿旗袍「豐滿胸型全露」。（圖／翻攝自林明禎Instagram）

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▲林明禎前陣子回馬來西亞度假。（圖／翻攝自林明禎Instagram）

前陣子在過年期間，林明禎飛回馬來西亞，和家人一起享受難得假期，當時就曾曬出一系列美照，隔空和粉絲拜年。照片中，她穿著藍紫色削肩旗袍，展現S型纖瘦好身材，超豐滿胸型也瞬間現形，甜美笑容更是瞬間迷倒大票粉絲。

▲林明禎模特兒親姊顏值爆表！　母女3人穿旗袍「豐滿胸型全露」。（圖／翻攝自林明禎Instagram）

▲林明禎與姊姊林詩枝（左）同樣擁有前凸後翹好身材。（圖／翻攝自林明禎Instagram）

然而，更引人注意的是，一旁的模特兒姊姊林詩枝，也穿著亮紫色花紋旗袍亮相，同樣擁有魔鬼身材、甜美外表，被讚一點都不輸妹妹林明禎。此外，媽媽當時同樣穿著旗袍，捧著橘子入鏡，母女3人同時露出燦爛笑容，且歲月幾乎沒在媽媽臉上留下痕跡，一點都看不出她今年滿53歲，凍齡功力相當驚人。

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▲林明禎模特兒親姊顏值爆表！　母女3人穿旗袍「豐滿胸型全露」。（圖／翻攝自林詩枝Instagram）

▲林明禎母女3人齊穿旗袍入鏡。（圖／翻攝自林詩枝Instagram）

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