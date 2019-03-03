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路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑容「尷尬退出鏡頭外」

記者劉宜庭／綜合報導

藝人Selina參加陸綜《女兒們的戀愛》，跟男星張軒睿在節目上約會，日前還一起到瑞芳吃牛肉麵、平溪放天燈。沒想到，期間她被路過民眾認出，大方答應合照時，路人見到張軒睿，卻脫口問了一句「他是誰」，讓氣氛瞬間結凍，場面尷尬。

▲路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑容「尷尬退出鏡頭外」。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

▲路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑容「尷尬退出鏡頭外」。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

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▲Selina、張軒睿近來在實境節目中約會，互動備受外界關注。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

節目中，張軒睿先帶Selina到瑞芳覓食，2人吃完牛肉麵後，到附近觀賞瀑布美景，期間，剛好看見有人穿著學士服拍照。這時，Selina湊前好奇問，「畢業了？」路人立刻認出她，忍不住驚呼，「天啊，任家萱！」

「可以跟妳合照嗎？」面對路人合影要求，Selina笑說，「可以，因為你的衣服太特別了。」不過，她原本打算和張軒睿一起入鏡，沒想到路人似乎不認得張軒睿、脫口問，「我可以問一下他是誰嗎？」

▲路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑容「尷尬退出鏡頭外」。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

▲張軒睿和Selina一起湊向前，原本打算一起和路人合照。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

▲路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑容「尷尬退出鏡頭外」。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

▲路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑容「尷尬退出鏡頭外」。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

▲被問「他是誰？」張軒睿尷尬退出鏡頭外。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

這時，現場氣氛一度凍結，雖然路人趕緊打圓場喊，「開玩笑、開玩笑。」然而張軒睿仍一邊回說，「好吧，我聽到了，沒關係。」同時尷尬退後，期間，雖然他臉上維持禮貌笑容，不過他事後受訪時也坦言，「說無所謂是騙人的。」

▲路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑容「尷尬退出鏡頭外」。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

▲張軒睿後退、站在一旁等待。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

▲路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑容「尷尬退出鏡頭外」。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

▲路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑容「尷尬退出鏡頭外」。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

▲張軒睿強撐笑容。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

一回到車上，Selina立刻關心問，「你會生氣嗎？」聽見張軒睿回說不會，她才繼續追問，「不在意嗎？」張軒睿則回說，「也還好，但就是…在面前講滿尷尬的。」

▲路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑容「尷尬退出鏡頭外」。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

▲路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑容「尷尬退出鏡頭外」。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

▲面對Selina關心，張軒睿坦言在面前被講「滿尷尬的」。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

事後，張軒睿接受節目組訪問時，也坦言，「心裡一定會有一點覺得奇怪吧，也不是奇怪，不太舒服。」不過，他下秒話峰一轉，大方表示：「但這就是現實啊！她本來就比我知名度高了好多好多好多，我其實也只能去讓自己心理調適，之外就是努力工作吧！」Selina則表示，覺得自己的身分和能力，會讓異性有壓力，「我不會想讓他因為我而受傷，我會想保護他。」

▲路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑容「尷尬退出鏡頭外」。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

▲張軒睿坦言：「說無所謂是騙人的。」（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

▲路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑容「尷尬退出鏡頭外」。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

▲Selina想保護張軒睿，不希望對方因為自己而受傷。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

►點我看張軒睿被問「他是誰」片段

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