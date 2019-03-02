瘋傳患腦瘤神隱！　港姐冠軍揭消失7年真相…吐「治病心聲」

記者傅家妤／綜合報導

香港女星李珊珊是1996年香港小姐冠軍，過去被大家譽為是史上身材最好的香港小姐，不過她在2011年10月於上海出席慈善賽車活動後，就一直未有公開露面，中間一度被傳出患上腦癌，神隱7年多的她，直到2019年2月才再度亮相，分享自己過去幾年的抗病心聲，但她並未提及自己患了什麼病，日前她再度受訪，才公開自己神隱7年的真相。

▲李珊珊因患病身材走樣。（圖／CFP）

李珊珊參選1996年香港小姐比賽勇奪冠軍，甚至還一舉拿下了最上鏡頭小姐、最受傳播媒介歡迎獎、才藝小姐等4大獎，出道後備受眾人看好。不過她2011年突然從演藝圈中消失，不僅從未公開亮相，也從未分享個人近照，近日她為香港媒體《頭條日報》所寫的專欄中才公開，一直不願露面，是因為她服藥導致身材浮腫，擔心別人的眼光，所以希望在瘦下來以後，才再度回到眾人眼前。

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▲李珊珊過去被譽為是史上身材最好的香港小姐。（圖／CFP）

另外，李珊珊在接受香港周刊專訪時，依舊不肯透露病況，僅稱連續看了中醫和西醫後，才終於找到病源，她稱自己在過去2年的治療過程非常艱辛，不僅病情反覆，甚至還曾感染過大腸桿菌、患過甲型流感，甚至因為抵抗力太差，感染諾如病毒需住院治療。

▲李珊珊2月再度復出，臉明顯圓了一圈。（圖／翻攝自微博／李珊珊）

雖然現在尚未瘦回自己的最佳理想狀態，但是李珊珊決定重返演藝圈、面對眾人，這一切都是因為好友的一番話，「根本不用瘦到所謂滿意才見人，大家見到妳健康回歸更可貴！」好友的一番鼓勵也讓她鼓起勇氣，不顧別人眼光，好好去做自己想做的事情，「重新建立生活！」

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