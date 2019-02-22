小S摔車臉著地…老公秒拍照！　背後原因讓全車笑翻

記者傅家妤／綜合報導

藝人小S跟老公許雅鈞結婚多年，育有3個女兒，小倆口的感情一直都非常好，她近來在陸綜《小姐姐的花店》重提數年前騎腳踏車摔傷，卻被質疑是遭到老公家暴一事，笑言當時連媽媽私下都會問「是否真的被家暴？」她無奈直呼：「你說我老公倒不倒楣？」

▲小S重提騎腳踏車摔傷一事。（圖／翻攝自秒拍／《小姐姐的花店》）

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在最新一期《小姐姐的花店》中，店內一行人開車外出，途中宋佳提及過去到佛羅倫斯時，恰巧碰上當地的「環城自行車賽」，大讚當地人非常帥，即便在窄小的賽道也能騎得很快。小S也頗有共鳴，隨後她提及自己2015年騎腳踏車摔倒的經歷，忍不住為老公叫屈，稱當時老公許雅鈞被眾人誤會家暴。

▲小S摔車的當下是被飛拋出去，而且以臉著地，下秒卻發現老公忙著拍照。（圖／翻攝自秒拍／《小姐姐的花店》）

小S回憶起當時的情境，「我騎那個小摺（摺疊自行車），然後不知道為什麼，在跟我朋友玩看誰快，然後只是稍微快了一點，我就覺得有點抖，然後就緊急亂按。」下秒她就以圓弧線往前被飛拋出去、以臉著地摔下，當下老公求救以後，擔心自己被誤會家暴，還立刻掏出手機拍照，讓人笑翻。

▲小S也忍不住替老公叫屈。（圖／翻攝自秒拍／《小姐姐的花店》）

隨後，小S坦言在摔傷後真的有不少人誤會自己被家暴，連徐媽媽也私下問她：「寶貝，妳跟媽說實話，Mike是不是（家暴）？」她無奈表示，自己真的是騎腳踏車摔傷，沒想到卻害老公被誤會，「你說我老公倒不倒楣！」為老公叫屈。

▲小S過去騎腳踏車摔傷發文。（圖／翻攝自Facebook／小S）

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