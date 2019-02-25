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鍾楚曦錄《跑男》輸了打她？　Angelababy「抱抱」洩姐妹情

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星鍾楚曦近日被爆出2018年錄製《奔跑吧》過程中，因不甘玩遊戲輸了，出手打了Angelababy一巴掌，她的工作室也隨即出面否認，不過事後她依舊被網友質疑炒作，對此她在25日晚間親自回應，稱因為這傳聞，已經連續被網友罵了十幾天，無奈發了聲明還依舊被攻擊，「我也是一個普通公民，衷心希望網路多一點陽光，少一點黑暗。」

▲▼Angelababy回應被打傳聞。（圖／翻攝自微博／Angelababy）

▲Angelababy回應被打傳聞。（圖／翻攝自微博／Angelababy）

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鍾楚曦近來頻頻被捲入負面話題，先是與黃景瑜被盯上做了實測，因幫助路人而衰躺槍，遭部分網友攻擊，沒想到時隔不到3天，又被爆出在節目上出手打了Angelababy，再度成為眾矢之的，受到大批網軍謾罵、批評，甚至一度登上微博熱搜冠軍，掀起熱議。

▲▼鍾楚曦、Angelababy。（圖／翻攝自YouTube／《奔跑吧》）

▲▼鍾楚曦、Angelababy。（圖／翻攝自YouTube／《奔跑吧》）

▲鍾楚曦工作室先前已經發聲明否認傳聞，但仍有網友不買帳。（圖／翻攝自微博／鍾楚曦工作室）

雖然工作室早已幫忙發聲明否認，但依舊有部分網友不買帳，認為鍾楚曦是在藉由Angelababy的名氣炒作，對此她在25日晚間忍不住親自出面回應，原本一直以為無稽之談，認為不會有人相信，因此她一直都沒有特別在意，「可是連續十幾天都有很多莫名其妙的人，在我的微博地下謾罵，而且還在某平台上肆意散播謠言。」

▲▼鍾楚曦、Angelababy。（圖／翻攝自YouTube／《奔跑吧》）

▲鍾楚曦過去曾參加《奔跑吧》錄製，一度對上Angelababy。（圖／翻攝自YouTube／《奔跑吧》）

後來，連粉絲及身邊朋友都來問自己是不是真的，鍾楚曦才發現事態不妙，加上這件事牽扯到其他人，因此她決定發聲明闢謠，沒想到卻依舊被大家質疑炒作，讓她非常無奈：「大家說我碰瓷也好，蹭熱度也罷，網路很自由，說什麼的都有，我也是一個普通公民，衷心希望網路多一點陽光，少一點黑暗。」

隨後，當事人之一Angelababy也隨即在底下留言安慰：「抱抱！都9102（2019）年了，還有人編這種故事。」鍾楚曦也立即感謝對方：「回抱！咱要好好的！謝謝Baby姐，善良的妳！」足見兩人好感情。

▲▼Angelababy回應被打傳聞。（圖／翻攝自微博／鍾楚曦）

▲鍾楚曦委屈吐心聲，Angelababy隨即在底下安慰。（圖／翻攝自微博／鍾楚曦）

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