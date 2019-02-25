錄《跑男》輸了…爆出手「打Angelababy巴掌」　女星回應了

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星鍾楚曦曾入圍過金馬獎，近年來也接演多部知名作品，人氣不容小覷，近日網路上卻盛傳她在錄製《奔跑吧》期間，因不甘心玩遊戲輸了，出手打了Angelababy一巴掌，對此她的工作室稍早也已經出面否認。

▲鍾楚曦過去曾參加《奔跑吧》錄製，一度對上Angelababy。（圖／翻攝自YouTube／《奔跑吧》）

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鍾楚曦憑藉著電影《芳華》入圍第54金馬最佳新演員獎項，雖然最後並未得獎，但精湛演技早已獲得眾人肯定，如今已是大陸演藝圈一線女星之一。不過近來她卻頻頻被捲入負面話題中，25日有網友爆料：「在跑男因為baby搶答慢了，然後鍾楚曦就打了她一巴掌，只不過被導演剪掉了，後來baby遊戲輸了，鍾楚曦又瞪她一眼。」疑似不甘對方讓自己輸了，所以出手。

▲近日網友爆料鍾楚曦在節目中打了Angelababy一巴掌。（圖／翻攝自YouTube／《奔跑吧》）

該爆料隨即引起網友熱議，大部分網友都抱持著半信半疑的態度，「鍾楚曦參加跑男已經是去年的事了，如果真的打了，為什麼現在才爆出來」、「無憑無據的，這種東西也會有人信？」隨後鍾楚曦的工作室也隨即出面否認，並貼出多張爆料網友的帳號，這些帳號疑似都是新開的假帳號，因此在忍無可忍之下，工作室發出聲明，希望網友不要聽信謠言，也不要隨之起鬨。

▲鍾楚曦打臉網友爆料。（圖／翻攝自微博／鍾楚曦工作室）

不少粉絲也在底下留言力挺：「希望大家有明辨是非的能力」、「鍾楚曦勤懇工作，卻被惡意攻擊，低調處理卻變本加厲，支持公司維權，保護楚曦。」

事實上，先前鍾楚曦因出手幫了路人，而旁邊的黃景瑜卻袖手旁觀，但她卻無辜遭到網友謾罵，認為她藉著該段影片炒作，藉貶低別人來提高自己的名聲，對此鍾楚曦也非常無奈：「人在劇組中，鍋從天上來。Hello大家好，請容我介紹一下我的新名字：背鍋俠。」沒想到時隔不到數日，又再度被捲入負面話題中，讓粉絲也非常心疼。

▲鍾楚曦工作室發聲明。（圖／翻攝自微博／鍾楚曦工作室）