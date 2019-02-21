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貝克漢分出12億豪宅　打造「私人空間」給布魯克林談戀愛！

記者傅家妤／綜合報導

貝克漢長子布魯克林（Brooklyn Beckham）與女友哈娜克羅斯（Hana Cross）越愛越高調，不時還會在社群網站上放閃，爸媽似乎對這名新女友也非常滿意，近來甚至爆出，為了讓他可以多待在家，貝克漢和維多利亞特地在倫敦豪宅打造一個專屬的「私人空間」給兩人，為小倆口的愛情神助攻。

▲布魯克林帶新女友挺貝克漢Kent & Curwen秀（圖／翻攝自hancross IG）

▲貝克漢在家中為兒子打造戀愛專屬空間。（圖／翻攝自IG／Hana Cross）

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根據英國《太陽報》報導，貝克漢和維多利亞特別在價值英鎊3千100萬（約台幣12億元）的豪宅中，為兒子隔出一個專屬空間，讓布魯克林與哈娜往後可以有更多的隱私。知情人士透露：「貝克漢和維多利亞都希望布魯克林在倫敦的時候，可以多留在家，但是布魯克林即將滿20歲了，所以他們決定培養兒子的獨立。」

▲布魯克林帶新女友挺貝克漢Kent & Curwen秀（圖／CFP）

▲貝克漢與維多利亞已經見過兒子的女友，似乎也非常喜歡對方。（圖／CFP）

貝克漢夫婦都認為，這是讓布魯克林獨自搬出的第一步，只是現在還不是最好的時候，所以他們決定暫時在家中為兒子打造一個專屬空間，讓布魯克林可以待在家之餘，也可以隨時和女友待在一起，知情人士還透露，這個空間裡，一切的設備都很齊全了，而且他們在布置這個空間時，「完全沒有預算限制。」足見貝克漢夫婦對兒子的愛有多深，連布魯克林談戀愛的地點也考慮到了。

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關鍵字

貝克漢, David Beckham, Victoria Beckham, 維多利亞, 布魯克林, Brooklyn Beckham, 哈娜克羅斯, Hana Cross

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